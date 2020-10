17 ottobre - Musica Nuda con Ferruccio Spinetti e Petra Magoni al Teatro Fusco di Taranto 17/10/2020 Musica Nuda, il duo Ferruccio Spinetti e Petra Magoni al Teatro Fusco

Nuovo appuntamento con la musica a Taranto



(Sabato 17 ottobre alle ore 11,30 gli artisti incontrano la stampa nel foyer del teatro Fusco)





Taranto. Contrabbasso e voce, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, che con Musica Nuda sabato 17 ottobre alle 21,30 si esibiranno sul palco del Teatro comunale Fusco.

Il Covid non ha fermato la cultura a Taranto che si è posizionata, sino ad oggi, con un’offerta musicale unica in Italia. Dal giorno della ripresa degli spettacoli, quel 15 giugno che ha visto una piazza Marinai d’Italia rilanciata su tutte le televisioni nazionali, l’obiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci è stato quello di spingere sulla cultura e sono stati sette i Festival musicali che la città dei Due Mari ha garantito a un pubblico che ha seguito con interesse ciascuna delle proposte e dei cartelloni.



Sabato 17, il Comune di Taranto e il Taranto Jazz Festival, offriranno una nuova finestra musicale con l’esibizione sul palco del Fusco del progetto Musica Nuda che nel corso degli anni Ferruccio e Petra hanno portato in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Inoltre, sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau.



Il concerto di sabato rientra nelle iniziative per tutti, tanto che per l’organizzazione è stata coinvolta l'associazione Movidabilia che assicurerà buone prassi di accessibilità per rendere il concerto fruibile a persone con disabilità. Sarà inoltre presente, per la prima volta in un teatro, lo zainetto vibrante Subpac che consentirà alle persone non udenti di "ascoltare" la performance.



Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili al Box Office di Taranto chiamando il numero 392 0119199/099 4540763, e presso il Teatro Comunale Fusco (martedì e giovedì ore 10:00-13:00, o mercoledì e venerdì ore 16:00-20:00).



Tutti i dettagli dello spettacolo saranno raccontati nel corso di un incontro con la stampa previsto sabato mattina alle 11,30 nel foyer del teatro Fusco e al quale prenderanno parte l’assessore comunale alla Cultura Fabiano Marti, il presidente dell’associazione Taranto Jazz Festival, Antonio Oliveti, e i due artisti, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, che già nei giorni scorsi hanno rilanciato dai loro canali social l’invito a venirli a trovare a Taranto.





Biografia Musica Nuda

Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso), duo che risponde al nome di MUSICA NUDA. Cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 Petra Magoni aveva in programma un minitour in alcuni piccoli club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto. Il concerto ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo “Voice’n’bass” combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e di slancio registrano in una sola giornata il loro primo album “Musica Nuda”, titolo che darà poi il nome anche al loro duo. In sedici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi vantando nel proprio palmarès la “Targa Tenco 2006” nella categoria interpreti, il premio per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006 e “Les quatre clés de Télérama” in Francia nel 2007. Nel corso degli anni, Ferruccio e Petra hanno portato il loro progetto in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Inoltre, sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau. Nel marzo 2014 sono stati gli unici ospiti musicali della “Giornata Mondiale del Teatro” che si è celebrata all’interno del Senato della Repubblica, alla presenza del Presidente Pietro Grasso. Nel 2015 e 2016, il “Little Wonder Tour” ha ottenuto successi in tutto il mondo, partendo dall’Europa, passando dagli Stati Uniti al Perù, fino ad arrivare in Giappone. Nel 2017 esce “Leggera”, disco di brani inediti a cui seguirà un lungo Tour internazionale. Nel 2018 si esibiscono alla Camera dei deputati in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aula di Montecitorio. In quasi 18 anni di attività, Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1400 concerti, prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd.