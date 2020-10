RESEXTENSA CALLING, una rassegna di danza di altissimo livello a Gioia del Colle (Bari) 16/10/2020 RES EXTENSA CALLING

in collaborazione con

ASSOCIAZIONE CULTURALE OMBRE



Nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre 2020, il teatro Rossini di Gioia del Colle ospiterà la rassegna RESEXTENSA CALLING, una rassegna di danza di altissimo livello che chiama in regione artisti da tutta l’Italia per un incontro con artisti pugliesi.

La rassegna comprenderà tre giorni di spettacoli, masterclass, incontri con il pubblico e tante sorprese per una festa di rinascita attraverso la danza e nel pieno rispetto della sicurezza e delle normative anti Covid 19.



La rassegna è stata organizzata in collaborazione con l'Associazione culturale Ombre e il Teatro pubblico pugliese e con il patrocinio del comune di Gioia del Colle.



Ospiti delle serate saranno le compagnie di danza E.sperimenti Dance Company/gruppodanzaoggi, le compagnie della prestigiosa rete nazionale Korto/Circuito: EgriBiancoDanza dal Piemonte, Megakles Ballet dalla Sicilia, Mandala Dance Company dal Lazio, Gruppo E-Motion dall’Abruzzo, e l’ospite di casa, ResExtensa. Parteciperanno inoltre le scuole di danza del territorio: Accademia Danza All’Opera, Les Arts ASD, New Laboratorio del Movimento. Vi sarà inoltre la presenza, ogni sera, degli allievi del Corso “Responsabile Ideazione e Realizzazione di Coreografie” a cura dell’Istituto Tecnico Orion di Molfetta, finanziato dalla Regione Puglia (Avviso 5/FSE/2018).



Ad arricchire ulteriormente l’evento, Antonio Extempore presenterà la potenza creativa dei suoi abiti in un minuto creati dinanzi agli occhi di tutti gli spettatori. Anche i profumi a cura di Luciana PIce e San Nicola Officina dei Profumi e degli Odori sono individuati appositamente per l’occasione.



Dal venerdì mattina alla domenica mattina, inoltre, masterclass offerte dalle compagnie ospiti (previa prenotazione fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle normative di sicurezza).



Programma:



Venerdì 16 Ottobre alle ore 20.30 si esibiranno il Gruppo E-motion e Eegribianco Danza;

Sabato 17 Ottobre, alle ore 20.30 si esibiranno le compagnie Mandala dance company e Megakles Ballet

Domenica 18 Ottobre, alle ore 18.00 gli spettacoli di E.sperimenti Dance company / gruppodanzaoggi e di ResExtensa DanceCompany









Il costo dei biglietti è di 8 € (intero) e 5 € (ridotto per gli allievi delle scuole di danza e i loro genitori).



Per informazioni e prenotazioni degli spettacoli chiamare ai numeri 3402375943(Rossella), 3471763941(Giulia) e 3887943988(Alessia P.) o scrivere alla mail ombre.associazione@gmail.com



Per informazioni e prenotazioni masterclass chiamare il 3495576204(Alessia).