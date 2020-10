23 ottobre - Conversazioni letterarie EMILY DICKINSON e le sue poesie a Ruvo di Puglia (Bari) 23/10/2020



Fu questo un poeta – colui che distilla

Un senso sorprendente da ordinari

Significati, essenze così immense

Da specie familiari



(Emily Dickinson)





Nell’ambito del progetto Ruvo di Puglia - città di LiberEroi e LiberAttori, realizzato dal Comune di Ruvo di Puglia con il finanziamento del Mibac Centro per il Libro e la Lettura, proseguono le Conversazioni letterarie organizzate dall’Associazione culturale In folio in collaborazione con Giorgia Antonelli di LiberAria Editrice. Tre incontri dedicati a tre grandi donne della letteratura, Elsa Morante, Emily Dickinson, Natalia Ginzburg, al loro pensiero, alle loro opere, e alla loro vita privata. Un modo altro di avvicinarsi alla parola scritta e letta.



Dopo la prima conversazione dedicata alla nostra Elsa Morante e al suo romanzo “La Storia”, a partire dal quale il pubblico ha attraversato la vita, il pensiero e le opere della scrittrice romana, il secondo appuntamento è con la poesia della statunitense Emily Dickinson. Riservata e vulcanica nelle passioni, eccentrica e geniale nel suo modo di sentire ed essere al mondo e di interpretarlo poeticamente, enigmatica e rivoluzionaria nella vita e nella scrittura, rifuggì il mondo e la notorietà ma consegnò la sua eternità alle parole divenute esempio per generazioni di poeti.

A parlarci di Emily Dickinson sarà Giorgia Antonelli docente di ruolo di materie letterarie e latino, editore e direttore editoriale di LiberAria Editrice, ideatrice del progetto “Ritratto di Signore”.



Venerdì 23 ottobre 2020 ore 18.00 presso il Museo del libro e Biblioteca comunale, via A. De Gasperi, 26 Ruvo di Puglia.

La Conversazione letteraria ha una durata di 1 ora.

La partecipazione è gratuita ma per motivi di sicurezza e capacità di accoglienza della struttura che ci ospita è gradita la prenotazione alla mail infolio.associazione@gmail.com o al numero 345.6383783 .



Si raccomanda la massima puntualità.

Nel rispetto del norme anti – covid si raccomanda di indossare sempre la mascherina.