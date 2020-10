ANNULLTA la IV edizione PASSEGGIATA TRA GLI OLIVI: DOMENICA 25 OTTOBRE A RUVO DI PUGLIA (Bari) 22/10/2020

ANNULLATA LA “CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2020”



L’Assessorato alle attività Produttive del Comune di Ruvo di Puglia rende noto che la quarta edizione della “Camminata tra gli olivi” prevista a Ruvo di Puglia per domenica 25 ottobre 2020 è stata annullata.



La decisione di annullare l’iniziativa voluta dall’Associazione Nazionale Città Dell’Olio e organizzata in collaborazione con il Bio-disttretto delle Lame, l’Associazione Turistica Pro Loco di Ruvo di Puglia e l’Associazione Culturale Bembè è stata assunta in considerazione del nuovo aumento dei contagi da coronavirus in tutto il territorio nazionale e raccogliendo l’invito del Presidente Conte a evitare gli spostamenti non strettamente necessari al fine di ridurre le occasioni di contagio.













