MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA - apertura straordinaria serale il 22 ottobre 19/10/2020 MUSEO NAZIONALE ARCHEOLOGICO DI ALTAMURA



GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

ORE 19.00



APERTURA STRAORDINARIA SERALE



DALLE ORE 19.00- ALLE ORE 22.30

(ultimo ingresso alle ore 22.00)







Giovedì 22 ottobre in occasione della serata di valorizzazione, il Museo Nazionale Archeologico di Altamura resterà straordinariamente aperto al pubblico fino alle ore 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30).

In collaborazione con la Scuola di Formazione Alicantes e l’Associazione di Promozione sociale Archè sarà presentata a cura delle Dottoresse Rossella Toscano e Mariella Forte il percorso espositivo dedicato alla Cyprea, rinvenuta nella grotta del Pulo di Altamura nel 1991. Un intermezzo musicale a cura di Carmen’s Quintet allieterà la serata.





Informazioni per il pubblico



Fasce orarie di ingresso: 19.00– 20.00– 20.30– 21.00 – 21.30 – 22.00

Numero massimo di visitatori consentito (per fascia oraria): 20

Costo: gratuito

Prenotazione: consigliata allo 080 3146409 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

Contatti per richiedere informazioni sull’evento: 0803146409, drm-pug.museoaltamura@beniculturali.it,

Misure anti-contagio previste durante l’evento:

- Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;

- I visitatori dovranno recarsi al sito muniti di mascherina;

- Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto, a tale scopo i posti a sedere saranno opportunamente distanziati;

- Lungo i percorsi verranno disposti dispenser dedicati per la distribuzione di gel disinfettante;

- L’ ascensore verrà utilizzato da una persona per volta con l’obbligo di indossare sempre la mascherina (in caso di persone disabili è consentita la presenza di un accompagnatore sempre munito di mascherina);

- Il personale di turno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).



Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://musei.puglia.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-archeologico-di-altamura/