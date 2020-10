25 ottobre - La virtuosa pianista Polina Sasko in concerto a San Severo (Foggia) 25/10/2020 Polina Sasko, talento al pianoforte il 25 ottobre

con gli “Amici della Musica” di San Severo

Concerto all’Auditorium della Divina Provvidenza



Appuntamento con le opere dei grandi “Talenti internazionali”, quello in programma domenica 25 ottobre 2020 a San Severo.



Il concerto, organizzato dagli Amici della Musica guidato dalla prof.ssa Gabriella Orlando nell’ambito del cartellone della 51.ma rassegna musicale, si terrà presso l’Auditorium della Parrocchia Divina Provvidenza di San Severo, in piazza del Papa, alle ore 19.30 (porta ore 18.45). La virtuosa Polina Sasko si esibirà in un concerto per pianoforte dedicato alle opere di grandi musicisti internazionali.



Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura e con Resonance – Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni.



Polina Sasko è nata il 9 ottobre 1993 in Ucraina da una famiglia di musicisti. Nel 2011, si è diplomata presso la Lysenko Secondary Special Music School a Kyiv con Iryna Barinova e Nataliia Tolpygo. Successivamente ha studiato all’ Ukrainian National Music Academy con la professoressa Tetyana Roshchyna. Attualmente, si sta perfezionando presso la University of Music and Performing Arts a Graz, in Austria nella classe del Prof. Dr. Milana Chernyavska.



Polina ha ricevuto numerosi riconoscimenti in diverse Competizioni Pianistiche Internazionali e conduce un’intensa attività concertistica. Nel Marzo 2017, ha debuttato brillantemente nella prestigiosa sala concerti Stefaniensaal a Graz con il Concerto N. 12 in LA Maggiore K. 415 di Mozart sotto la direzione del Maestro Patrick Lange. Si è esibita all’International Donaufest di Ulma, Germania nel 2016 con il Concerto N. 13 in DO Maggiore K.415 di Mozart. Nel 2012 ha eseguito un’esibizione solistica all’Università di Musica Fryderyk Chopin a Bialystok, Polonia. Ha registrato brani pianistici di Haydn, Beethoven, and Rachmaninov per la Radio Nazionale Ucraina. Ha inoltre partecipato a diverse Masterclass tenute da noti Maestri: Arie Vardi, Klaus Hellwig, Oxana Yablonskaya, Yuri Kot, Uta Weyand, Sofja Gulyak and Grigory Gruzman.



Durante l’evento, verranno seguiti tutti gli adempimenti e le misure anticontagio in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti per legge volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.