MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CANOSA DI PUGLIA

SABATO 10 OTTOBRE



APERTURA SERALE STRAORDINARIA DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 22.45

ULTIMO INGRESSO AL PUBBLICO ORE 22.00









Sabato 24 ottobre il Museo Archeologico Nazionale di Canosa apre al pubblico per Una sera al Museo, dalle ore 20.00 alle ore 22.45 (ultimo ingresso al pubblico ore 22.00)

Nella sala degli Archeologi sarà possibile visitare l’esposizione #COSEMAIVISTE: MATERIALI DALLE CATACOMBE DI CANOSA, una selezione di reperti rinvenuti nel corso delle indagini archeologiche nel complesso catacombale in località Lamapopoli, organizzata in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.





Per assicurare una visita in serenità e sicurezza rispettando le misure di prevenzione il sito ha predisposto poche e semplici regole:



- L’ingresso è consentito ad un massimo 10 persone per ogni fascia oraria:

20.00 – 21.00 – 22.00



- La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata:

Online al link [url]http://tiny.cc/MANCanosa, [/url]

Via Facebook Messenger alla Pagina @museoarcheologicocanosa,

Via e-mail all’indirizzo drm-pug.museocanosa@beniculturali.it,

Telefonicamente al numero 0883-664716 (ma-mer-gio-do 8-13.45; ve-sa 14-19.45)



- Al Museo si accede una persona per volta, avendo cura di rispettare l’orario di prenotazione per evitare assembramenti e sovrapposizioni, dopo aver misurato la temperatura corporea (soglia limite per l’ingresso 37.5°C) e aver igienizzato le mani presso la postazione allestita all’ingresso



- All’interno del Museo è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro



- La visita è facilitata dalla presenza di pannelli informativi, segnalazioni direzionali e indicatori per il distanziamento



- Si può godere del museo per 45 minuti. Il personale addetto all’accoglienza regola i tempi di permanenza nelle sale per rispettare i limiti di capienza previsti a garantire la massima sicurezza.

L’ingresso al Museo è sempre GRATUITO.