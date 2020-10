Bcc Castellana Grotte, da Bergamo a Bergamo: riapre il Pala Grotte 24/10/2020 Da Bergamo a Bergamo, dal 9 febbraio al 25 ottobre: dopo otto mesi e mezzo il Pala Grotte di Castellana riapre per una gara di campionato della Bcc Castellana Grotte.

Domenica 25 ottobre 2020, con prima battuta anticipata alle ore 17, infatti, la formazione allenata da Flavio Gulinelli ospita l’Agnelli Tipiesse Bergamo in una gara valida per la seconda giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.



Sarà, quindi, ancora la compagine lombarda del direttore sportivo pugliese Vito Insalata (che oltre alle origini castellanesi, conta anche un anno da giocatore della New Mater nel 2009/2010) l’avversaria della Bcc Castellana Grotte. Stessa partita in programma, ma scenari in campo molto differenti: sono cambiati i due allenatori (a Castellana è arrivato Gulinelli, a Bergamo Graziosi), capitan Fernando Garnica, Alex Erati e Nicola Zonta giocheranno con una maglia diversa (allora in Lombardia, oggi in Puglia), la società orobica nel frattempo è passata per la vittoria della Coppa Italia e per la fusione con Cisano Bergamasco. Obiettivo, in casa New Mater, è cambiare anche il risultato della partita: allora il tabellino finale raccontava di un netto 0-3 per Bergamo.



Cambieranno, e di molto, gli scenari anche sulle due tribune del Pala Grotte: gli oltre 1000 spettatori di inizio febbraio si trasformeranno nei 200 di domenica, numero massimo consentito dalle disposizioni governative in merito al contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. La società pugliese, in occasione della sfida con Bergamo, consentirà l’accesso all’impianto solo ed esclusivamente su invito (riservando gran parte dei biglietti a disposizioni a dirigenti, sponsor e partner commerciali). Rigide le norme comportamentali prima, durante e immediatamente dopo la gara (misurazione della febbre all’ingresso, accessi contingentati e scaglionati, verifica dell’autocertificazione, divieto di spostarsi se non in caso di necessità dal posto assegnato, distanziamento sociale e mascherina per tutta la durata dell’incontro).



Massima attenzione alla sicurezza, insomma, sulle tribune. In campo, invece, due formazioni reduci entrambe da una vittoria al tie break (in trasferta a Mondovì la Bcc Castellana Grotte, in casa nel derby con Brescia l’Agnelli Tipiesse Bergamo). Per la New Mater l’obiettivo è quello di dare una accelerata alla stagione, anche in considerazione del doppio impegno casalingo in calendario (dopo Bergamo, al Pala Grotte tra sette giorni arriverà Cuneo).



Oggi come allora, insomma, il volley castellanese riparte dalla sfida con Bergamo per un incrocio che continua ad essere uno dei classici della serie A2 di pallavolo maschile. Sono 10, infatti, i precedenti tra le due squadre: sei di questi si sono giocati proprio a Castellana (bilancio in pareggio con tre successi per i pugliesi e tre per i lombardi). In totale, invece, sei sono le vittorie per Bergamo, quattro per la New Mater. Gialloblù sempre sconfitti negli ultimi tre precedenti, ovvero in quelli della stagione scorsa: gli ultimi successi risalgono alla rimonta di gara 3, gara 4 e gara 5 della semifinale dei Playoff Promozione del 2016/2017.



Dirigerà l’incontro la coppia arbitrale composta da Christian Palumbo (Cosenza) e Pietro Alessandro Cavalieri (Lamezia Terme).

Tutte le info e gli aggiornamenti sulla gara, i link per seguirla in diretta e in differita, le norme comportamentali in merito ad accesso e presenza al Pala Grotte sul sito dedicato al match www.newmater.it.