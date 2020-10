Bari - CASAMBULANTI INCONTRA IL VICEPRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI AL SENATO GARRUTI. 25/10/2020 SAVINO MONTARULI: “DOPO GIUSEPPE CONTE, CASTELLI E DI MAIO UN ALTRO PASSO IN AVANTI VERSO LA CONCRETIZZAZIONE DEGLI INDENNIZZI AI COMMERCIANTI TRAVOLTI DALLA CRISI COVID”



Un incontro intenso e proficuo quello che si è tenuto sabato 24 ottobre 2020 a Bari, presso la sede del Movimento 5 Stelle. Un incontro tra una Delegazione CasAmbulanti, i Referenti del Settore Feste e Fiere e il Vicepresidente della 1^ Commissione permanente Affari Costituzionali al Senato, il senatore pugliese Vincenzo Garruti. Al centro della discussione durata oltre un’ora la delicatissima situazione vissuta dal mondo del piccolo commercio pugliese travolto dalla crisi causata dalla pandemia ancora in corso. L’analisi introduttiva, dettagliata e mirata, è stata del Coordinatore CasAmbulanti, Presidente Unionecommercio UniPuglia, l’andriese Savino Montaruli, il quale ha rappresentato al senatore Garruti una panoramica del Sistema Imprese pugliese e delle gravissime condizioni in cui attualmente si trova a dover operare, quando non completamente fermo ed immobile. La crisi dei Pubblici Esercizi, bar, ristoranti, pizzerie ed esercizi similari fino alla gravissima situazione del mondo legato al Commercio sulle Aree Pubbliche, completamente fermo quello di Feste e Fiere locali. Un mondo in fermento che rischia seriamente di non riuscire più a rialzarsi da una crisi che si aggiunge a quella preesistente che già stava diventando insostenibile.

Il sindacalista Savino Montaruli, accompagnato in Delegazione dal Referente A.C.A.B. – Associazione Commercianti Ambulanti Bat signor Sebastiano Tortora e dai Referenti del Gruppo Ambulanti Feste e Fiere, guidati da Nicola D’Eredità, al termine dell’incontro a Bari, ha dichiarato: “dopo Giuseppe Conte, Laura Castelli e Luigi Di Maio abbiamo continuato ad incontrare i referenti istituzionali con i quali continuiamo a confrontarci sulla delicatissima situazione del piccolo commercio al dettaglio in Puglia. Un Comparto estremamente penalizzato dall’emergenza sanitaria che necessita di assoluto, immediato sostegno economico e di un serio progetto di prospettiva che ad oggi appare molto incerta. Il dialogo con il senatore Vincenzo Garruti è stato franco ed aperto, tecnico ma anche profondamente politico rispetto alle delicate questioni sul tavolo della discussione. Confidiamo moltissimo nello stanziamento governativo per ristorare le enormi perdite subite dal Comparto Feste e Fiere il quale è praticamente fermo dal mese di novembre dello scorso anno a causa delle decisioni dei Sindaci di sopprimere queste Manifestazioni che rappresentano la storia della cultura locale ma anche un indotto economico di enorme portata. Migliaia di famiglie private del loro Diritto al Lavoro che si sono trovate nella situazione paradossale di dover comunque continuare a sostenere i costi aziendali, imposte, tasse e tributi ma senza aver prodotto alcun reddito. La richieste non solo di indennizzo economico, che il Governo ha stanziato ma di cui non si conosce destinazione ed entità specifiche ma anche la richieste reiterata dell’anno bianco delle tasse e del riconoscimento per gli Ambulanti dello Status di Categoria Disagiata. Da parte del senatore Garruti l’impegno personale a seguire con attenzione particolare l’iter avviato dal Governo per il riconoscimento del danno economico subito dalle Imprese del Settore ma anche quello relativo al sostegno delle richieste di una Categoria storica del nostro Paese che non può rischiare di sparire definitivamente” – ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.