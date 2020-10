PRESENTAZIONE MASTER I LIVELLO in “Open innovation and Youth Entrepreneurship” promosso da Ciheam Bari e Uniba 26/10/2020 PRESENTAZIONE MASTER I LIVELLO in



“Open innovation and Youth Entrepreneurship”

promosso da Ciheam Bari e Uniba



Mercoledì 28 ottobre ore 17.30

Diretta Fb sulla pagina di Legacoop Puglia



Open Innovation. Una straordinaria opportunità per le imprese che vogliono innovare e per giovani che aspirano a creare imprese innovative. E' necessario però saperla applicare e conoscerne le potenzialità.



Anche per rispondere a questa fondamentale esigenza oltre che a quella di formare una nuova generazione di innovation manager, profilo tra i più ricercati dal mercato, è nato il Master di primo livello in Open Innovation and Youth Entrepreneurshipin the Mediterranean agrifood sector, promosso da Ciheam Bari e Università degli Studi di Bari nell’ambito del Mediterranean Innovation Hub di cui Legacoop Puglia è parte attiva offrendo la sua esperienza e le sue competenze.



La presentazione del Mater avverrà in modalità a distanza mercoledì 28 ottobre alle 17.30 durante la quale verranno rese note le modalità di accesso ed iscrizione, la data di avvio dei corsi, la durata, ma anche le finalità, le potenzialità e gli scenari che si aprono in particolare nel settore dell'Agrifood . Attraverso la diretta faceboock sulla pagina di Legacoop Puglia, inoltre, sarà possibile porre domande e interagire attraverso i commenti. L'evento si aprirà con i saluti del presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo, cui seguirà la presentazione del corso da parte di Damiano Petruzzella del Ciheam Bari e di Teodoro Miano di Uniba.



L’open innovation, nata come modello di business che basa la sua ricerca di innovazione all’esterno dei confini dell’impresa, oggi più che mai, dopo che la pandemia ha fatto emergere i limiti del mercato globale, si presenta come una delle occasioni per le imprese di formare soci, lavoratori, ma soprattutto di intraprendere nuove partnership con start up, istituti di ricerca, Università per crescere ed essere più competitive.