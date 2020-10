Giro d’Italia Ciclocross questa domenica in Puglia, a Gallipoli: in arrivo il 2° Trofeo Caroli Hotels 28/10/2020 Confermata la gara nazionale, che rientra nelle categorie protette dal nuovo DPCM. Per motivi di ordine pubblico non saranno organizzate le gare della promozionale giovanissimi G6 e dello short track G1-G5.







Il Giro d’Italia Ciclocross torna a far visita in Salento, la terra che tra qualche mese sarà anche teatro dei Campionati Italiani di Lecce. Dall’estremo nord al profondo sud dello stivale in soli sette giorni. Il giorno di Ognissanti saluta il ritorno di Gallipoli nel calendario del Giro d’Italia Ciclocross, con il 2° Trofeo Caroli Hotels (ID Fattore K 155762), ospitando la carovana che arriva dritta dal lontano Friuli, dove ha disputato a Osoppo la quarta tappa. Sarà infatti la struttura di patron Attilio, l’Ecoresort Le Sirenè, a ospitare il quinto appuntamento del GIC dopo il grande successo di pubblico, di tecnica e di spettacolo offerto nel 2018.



Lo staff dell’ASD Romano Scotti è in loco già da ieri, al lavoro. Sabato pomeriggio le prove ufficiali e la presentazione (trasmessa in diretta streaming). Domenica le gare, con tutti i migliori atleti del settore che hanno prenotato aerei in arrivo a Bari e Brindisi da Torino, Trieste, Venezia e Pisa. Un bel colpo anche per la promozione del sistema turistico pugliese. Quartier generale della tappa fissato proprio nel Caroli Hotels Ecoresort Le Sirenè, che offre convenzioni alberghiere per tutti gli atleti e gli operatori del Giro d’Italia Ciclocross. Sarà disponibile anche un’area dedicata ai camper al costo di € 20,00 a notte, da versare presso la reception dell’hotel, ricevendo un pass dedicato.