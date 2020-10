Bari - Avviato il crowdfunding per sostenere la prossima edizione del BIG 30/10/2020 Salva il Pianeta Big



Avviato il crowdfunding per sostenere la prossima edizione del Bari International Gender Film Festival



Il Bari International Gender Film Festival lancia il suo grido d’allarme, nel momento più difficile: la prossima edizione, in programma dal 4 al 12 dicembre 2020 è a rischio, a causa dell'emergenza sanitaria e per la chiusura degli spazi culturali. Con l'accesso alle risorse, sempre più difficile, il festival ha appena lanciato una campagna di crowdfunding, chiedendo a chiunque di sostenerlo e salvare il #PianetaBIG.



All’indirizzo internet sostieni.link/26630 è possibile effettuare una donazione: qualsiasi contributo aiuterà a coprire tutti i costi necessari per lo svolgimento dell’edizione 2020 (per ulteriori contatti: info@bigff.it). Tra l'acquisto dei diritti dei film, servizi connessi alle performance e alla dimensione streaming, il lavoro del personale e dei volontari del BIG, progettazione delle prossime attività laboratoriali nelle scuole di Bari e provincia. Ogni sostenitore riceverà in cambio un piccolo regalo targato BIG.



Il Bari International Gender Film Festival è il primo festival di cinema e arti performative LGBTQI+ della città di Bari. Il progetto è nato nel 2016 ed è promosso dalla Società Cooperativa A.L.I.C.E., che dal 2007 si occupa di progettazione sociale, culturale e artistica.



BIG coinvolge registi, artisti, performer, attivisti e rappresentanti della comunità culturale e scientifica. Difende, sostiene e promuove la libertà e le diversità degli esseri umani e dei linguaggi artistici. Attraverso il cinema, la danza, le parole e i corpi, il festival contribuisce alla costruzione di una cultura di rispetto verso tutte le soggettività presenti sul territorio pugliese e non solo, a prescindere dal sesso, dall’identità di genere, dagli orientamenti affettivi e sessuali, dalle caratteristiche fisiche, dalla provenienza nazionale o dall'appartenenza etnica.



Bari è terra di pace, da secoli modello di accoglienza e convivenza di culture, opinioni, tradizioni. Il rispetto delle diversità è nel Dna del festival: BIG ripudia i fascismi e i razzismi, le ingiustizie sociali e i leghismi. BIG rigetta il patriarcato, l’eterosessismo e i modelli tossici di mascolinità. BIG è il festival dell’accoglienza. Il festival che ama le differenze. Nella visione del mondo, che la manifestazione porta avanti, il cinema e le arti rappresentano un medium privilegiato per educare alla maestosa bellezza e alla ricchezza delle diversità. Per questo, dal 2016, il festival porta a Bari e in altri luoghi della Puglia proposte filmiche, libri, laboratori e dibattiti, rappresentazioni e performance artistiche in grado di scandalizzare il presente, con un lavoro di regia culturale che privilegia qualità e spessore artistico.