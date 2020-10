Studenti di Bari e Trani vincono il Premio nazionale Federchimica per le scuole elementari e medie 30/10/2020 Sul podio le scuole Piccinni e Corridoni di Bari, De Amicis e D'Annunzio di Trani



Venerdì 30 ottobre - Anche quest’anno, il Festival della Scienza di Genova ha ospitato la Cerimonia conclusiva della XXIII edizione del concorso "Premio Nazionale Federchimica Giovani – sezione chimica di base e plastica", in modalità digitale.



Il concorso è stato realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia - le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche -, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La partecipazione all’edizione 2019-2020 del Premio è stata possibile grazie alla forte motivazione di insegnanti e studenti che, nonostante la chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid-19, hanno lavorato attraverso la didattica a distanza.



Per la sezione "chimica di base" agli studenti della Scuola Niccolò Piccinni di Bari è stato assegnato il primo premio per le scuole primarie per il progetto "Reazioni spettacolari". Un video che riassume il percorso realizzato, anche attraverso la didattica a distanza, in cui gli studenti sono i veri protagonisti.



Agli studenti della Scuola Papa Giovanni XXIII del terzo circolo didattico Gabriele D’Annunzio di Trani (BT), è stato assegnato il secondo premio per le scuole primarie per il progetto "Una questione di chimica". Un racconto interamente realizzato dai bambini, originale e innovativo, con un focus sulle diverse applicazioni di alcuni elementi della chimica di base.



Per la sezione "plastica" agli studenti della Scuola De Amicis di Trani (BT), è stato assegnato il primo premio per le scuole primarie per il progetto "Ode alla plastica". Un video in cui i protagonisti, i bambini, raccontano l’importanza della plastica, in particolare nel medicale, e il suo utilizzo per combattere la pandemia in piena emergenza Covid-19.



Agli studenti della Scuola Filippo Corridoni di Bari è stato assegnato il secondo premio per le scuole primarie per il progetto "Ma gli uomini non cambiano". Un Tg-edizione speciale e diverse storie, per raccontare l’importanza del materiale e la corretta gestione del fine vita.



Tutti i lavori vincitori sono disponibili al link https://www.federchimica.it/la-chimica-per/scuola/scuola-secondaria-di-primo-grado/premio-federchimica-giovani-2019-2020/vincitori-premio-federchimica-2019-2020

Il bando della nuova edizione del concorso è disponibile sul sito[url] www.federchimica.it [/url] .