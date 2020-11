Un emozionato Attilio Caroli Caputo riceve la maglia rosa del GIC Giro d’Italia Ciclocross: il rosa sposa l’azzurro per il 2° Trofeo Caroli Hotels di Gallipoli 01/11/2020 Giro d’Italia Ciclocross: il rosa sposa l’azzurro per il 2° Trofeo Caroli Hotels di Gallipoli. Domani le gare.

Quasi tutte le regioni ai nastri di partenza della quinta prova del Giro d’Italia Ciclocross, presentata oggi con l’emozione palpabile di patron Caroli Caputo e di tutto il team della Romano Scotti. Elenco iscritti e programma.





GALLIPOLI - Festa del Giro d’Italia Ciclocross in Salento. Domani la marea azzurra dello Jonio incontrerà il rosa dei protagonisti della disciplina invernale, sullo sfondo del bianco cristallino della spiaggia e del verde della macchia mediterranea. Il Caroli Hotels Ecoresort Le Sirenè è pronto ad ospitare la quinta tappa del Giro d’Italia Ciclocross in un tripudio di colori e soprattutto con un parterre di iscritti che ha raccolto nel cuore del Salento i migliori interpreti della disciplina invernale con la regia dell’ASD Romano Scotti sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.



Splende alto il sole su Gallipoli, una temperatura mite insolita per il ciclocross che sicuramente non aiuterà ad interpretare il già difficile percorso di 3290 metri che ha come fulcro la pineta e la spiaggia, nel pieno rispetto della natura protetta del Parco Regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo e della proprietà Caroli Hotel che ospita interamente l’evento. Saranno i migliori a calcare i sentieri e a sfidare l’equilibrio, senza lasciarsi tentare da un rinfrescante bagno in mare, (l’elenco completo degli iscritti è disponibile qui: https://we.tl/t-Q0aLm5fYzU) nel più assoluto rispetto delle stringenti norme anti-contagio, alle quali crossisti, tecnici e accompagnatori stanno dimostrando di obbedire scrupolosamente.

Questa sera l’appuntamento agonistico del 2° Trofeo Caroli Hotels è stato presentato in conferenza stampa presso l’Ecoresort Le Sirenè, con gli ospiti tutti rigorosamente distanziati e con il pubblico che ha potuto seguire l’evento in diretta sui canali social del GIC.



CRONOPROGRAMMA CADENZATO – Si comincia con la prima gara, dedicata ai cicloamatori, alle ore 9:00 e poi via via per tutte le 5 corse di giornata, cadenzate a un’ora di distanza l’una dall’altra. Alle 10 tocca agli esordienti uomini e donne, alle 11 agli allievi e alle donne allieve, alle 12:00 alle donne open e agli uomini juniores e alle 13 si chiude in bellezza con gli uomini open. Premiazioni previste alle 14:15, un orario pratico per i tanti che sono scesi in puglia sfruttando i collegamenti aerei con Bari e Brindisi.



DIRETTA TESTUALE E DOCUMENTI ONLINE - Domani mattina, a partire dalle ore 8:00, sul portale internet ufficiale del Giro d’Italia Ciclocross sarà attiva una pagina (http://www.ciclocrossroma.it/gallipoli-2020-iscritti-risultati/2020/10/31/) in cui poter consultare l’elenco iscritti, le classifiche di tappa (non appena ufficializzate dalla giuria) e le variazioni in classifica generale. In virtù delle restrizioni per il contenimento del Covid, le classifiche non saranno esposte fisicamente in bacheca, per cui la pubblicazione online ne sostituisce le valenze federali (compresi i tempi per il ricorso).



NORMATIVA ANTICOVID – È applicato il protocollo emesso dalla Federazione Ciclistica Italiana. Tutti coloro che accederanno all’area interessata dalla manifestazione dovranno registrarsi presso la segreteria Covid dedicata allestita da ogni singolo comitato di tappa. Presso i check-point, sarà misurata la temperatura corporea con termo-scanner e rilasciato un braccialetto di colore corrispondente all’area assegnata. È necessario consegnare l’autocertificazione in forma cartacea.



Le dichiarazioni della Conferenza Stampa



Attilio Caroli Caputo (Direzione Caroli Hotels): «Cerchiamo di fare il possibile in questo tempo balordo, gli amici dell’ASD Romano Scotti sanno bene quanto abbiamo tribolato per incasellare la data, cui aggiungere l’iter con le autorità locali perché è difficile far comprendere che un parco si può anche vivere, realizzando attività nel pieno rispetto delle norme. Grazie per questa sfida, che rende possibile un’utopia. Attraverso lo sport, forse è una banalità per altri territori che prima di noi hanno avuto questa visione lungimirante, ma che sicuramente supereremo, noi offriamo il meglio della nostra terra. In questi giorni in cui Caroli Hotels ospita due eventi nazionali di rilievo, uno in mare e uno a terra, sento di ringraziare di cuore tutti coloro che stanno lavorando, anche dietro le quinte, per mettere insieme una promozione del territorio e di Caroli Hotels. Il ciclismo è uno strumento di promozione senza eguali, è bellissimo vedere quanta distanza avete percorso pur di essere qui».



Maurizio Manna (Legambiente) in rappresentanza del Comune di Gallipoli: «Noi abbiamo l’incarico di monitorare quello che succede nel parco e faccio un plauso agli organizzatori per la cura che stanno avendo delle aree protette. Porto il saluto del Sindaco Minerva che manifesta il massimo apprezzamento per l’iniziativa. Gallipoli città accogliente particolarmente grata a chi organizza quel tipo di attività che attirano turismo. Il monitoraggio e la programmazione sono estremamente importati, il nostro è tra i siti più tutelati per le specie particolarissimi che ci sono. Attraversiamo la zona duale, che è un habitat protetto: abbiamo studiato ad hoc il percorso utilizzando delle traiettorie idonee, che ci sono costati non poco lavoro congiunto. Ma ce l’abbiamo fatta».



Fausto Scotti (CT Nazionale Italiana Ciclocross): «Dobbiamo rispettare la natura, stiamo vivendo tutti un momento molto particolare e questa è l’occasione adatta per riscoprire il suo immenso valore. Stiamo lavorando molto sia sul fronte della prevenzione da Covid, con un protocollo rigido e con regole ferree e rigorose, sia sotto il profilo della minimizzazione dell’impatto ambientale. Giro a voi Pugliesi tutti i complimenti che ci hanno fatto per l’accoglienza e per i colori. Alcune squadre hanno visitato la città di Gallipoli, qualcuno è anche riuscito a fare il bagno. Questa è la bellezza dell’Italia, un popolo che tornerà molto forte come lo siamo sempre stati. Un ringraziamento particolare è al nostro amico Giovanni Baronetti. Ci sta dando una mano e sta curando una parte delicata, quella del Covid, ha tanta esperienza ma soprattutto un grandissimo cuore: grazie per averci fatto conoscere Attilio Caroli e averci portato in questi posti meravigliosi. Sono sicuro che ritorneranno ancora da turisti, perché già due anni fa è successo esattamente questo».



Loredana Capone (assessore al turismo Regione Puglia): «Complimenti agli organizzatori del Giro d’Italia Ciclocross a Gallipoli e ad Attilio Caroli Caputo che lo sostiene. La tappa del GIC appartiene a un ciclo di eventi sportivi che rendono onore alla bellezza della Puglia, allo sport e agli sportivi, preparano i giovani alla competizione in una vita fatta di regole. Per promuovere la Puglia abbiamo avuto bisogno di fare venire qui le persone, per vincere lo stereotipo del sud. Portare gente qui a far vedere cosa è la Puglia è per noi fondamentale. Ringrazio tutti coloro che si impegnano per lo sport e facendo questo si impegnano per noi e per la Puglia».