4 novembre - "Vieste, il faro di Sant’Eufemia”: il volume sarà presentato in live webinar 04/11/2020 “Vieste, il faro di Sant’Eufemia”: il VI volume della collana “Fari dell’Adriatico” sarà presentato in live webinar il 4 novembre alle 16.30



Si terrà il 4 novembre alle 16.30, in live webinar, la presentazione del VI volume della collana “Fari dell’Adriatico” dal titolo “Vieste, il faro di Sant’Eufemia”.



Per seguire la diretta straming dell’evento è necessario collegarsi al link Google Meet: https://meet.google.com/wte-ynih-zav



La collana ‘Fari dell’Adriatico’, a cura di Giuseppe Carlone e Nicola Martinelli, è un progetto editoriale promosso dall’Unità di Ricerca del Dicar - Politecnico di Bari (Network di Ricerca Cammino dei Fari Italiani) e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia.



L’iniziativa editoriale ha un forte orientamento progettuale e costituisce un’attività di sostegno alle istituzioni pubbliche che intendono attuare politiche di valorizzazione di un patrimonio a un tempo infrastrutturale, architettonico e paesaggistico. I volumi danno voce al progetto della Regione Puglia per la valorizzazione sostenibile e la tutela attiva del patrimonio naturale e culturale dell’area adriatica meridionale.

L’obiettivo è sviluppare un modello sostenibile di riuso e sviluppo del patrimonio costituito dai fari, affascinanti sentinelle dei mari, come già è stato fatto in molte aree europee, coniugando la loro funzione storica all’accoglienza della domanda turistica e alla tutela e alla valorizzazione come “beni culturali”. In Italia il tema dei fari ha finalmente meritato l’attenzione e il confronto in seno alle istituzioni di ricerca e di governo del territorio.

Il 28 settembre 2018 presso la Fiera del Levante (Bari) si è tenuto il Primo Convegno Nazionale per un Cammino dei Fari italiani e gli atti del convegno sono stati pubblicati nel 2019 sempre dalla Adda Editore.



Per presentare alla stampa il volume Vieste il Faro di Santa Eufemia, sesta tappa del cammino editoriale della collana ‘Fari dell’Adriatico’ della Adda Editore, si terrà un live webinair di presentazione alla quale interverranno:













SALUTI ISTITUZIONALI



VITO BRUNO – DIRETTORE GENERALE ARPA PUGLIA

ALDO PATRUNO – DIRETTORE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE PUGLIA

FRANCESCO CUPERTINO – RETTORE POLITECNICO DI BARI

MARIA PECORELLI – ASSESSORA ALL’URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ARREDO URBANO, VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI VIESTE



INTRODUCE E MODERA NICOLA MARTINELLI - DICAR - POLITECNICO DI BARI



INTERVENTI

GIUSEPPE CARLONE – DICAR - POLITECNICO DI BARI

GIULIANO VOLPE - DISUM - UNIBA

MICHELE MONTEMURRO – DICATECH - POLITECNICO DI BARI

GABRIELE ROSSI - DICAR - POLITECNICO DI BARI

ENRICA SIMONETTI – GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

GIUSEPPE d’AGOSTINO – DICATECH - POLITECNICO DI BARI