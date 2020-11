ALLEANZA TRA NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO E BAR PER SOSTENERE L’ECONOMIA DI PROSSIMITÀ: A RUVO C’È “LA MODA DEL CAFFÈ” 03/11/2020 Caffè pagato per chi compra un capo d’abbigliamento in un piccolo negozio cittadino tra le ore 16 e le ore 18.

Nasce da “un’alleanza” tra negozi di abbigliamento e bar, con il supporto e la regia del DUC “Vivo a Ruvo” e dell’assessorato alle attività produttive del Comune, “La Moda del Caffè”, una simpatica iniziativa promozionale avviata a Ruvo di Puglia in questi giorni.



Un'azione rivolta alla città che ha un duplice obiettivo: sostenere quei pubblici esercizi come i bar, che oggi subiscono di più le restrizioni imposte per contenere la diffusione del Covid 19, ma anche provare ad anticipare le abitudini di consumo dei cittadini, cosi da rispettare le regole anti-covid senza “rallentare” l’economia.

La promozione vale dalle 16 alle 18 di tutti i giorni lavorativi negli esercizi che hanno aderito alla campagna.



“Questa de “La moda del caffè “ – ha detto l’assessora alle attività produttive Luciana Di Bisceglie - è una trovata semplice, ma simpatica e ingegnosa che abbiamo sostenuto con convinzione, poiché a nostro avviso è un esempio perfetto di come bisogna reagire alla crisi di questo periodo: solo facendo sistema, collaborando e aiutandosi a vicenda sarà possibile attraversare il difficile momento che stiamo passando.

Inutile dire che questo piccolo esperimento e gli altri che metteremo in campo da qui a Natale possono funzionare solo se anche i cittadini/consumatori entreranno nell’ordine di idee che è importante sostenere le piccole realtà del commercio di prossimità per aiutare l’economia di un intero territorio, anche cambiando le abitudini di consumo e le scelte negli acquisti.

Personalmente sono molto fiduciosa: ci sono tanti modi per superare una crisi, il modo migliore e farlo insieme.”