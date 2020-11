[PHOTOGALLERY] Mastro Panettone: a Bari premiate Puglia, Campania, Lombardia, Toscana, Lazio e Calabria 07/11/2020 Decretati i vincitori di “Mastro Panettone” in diretta streaming su Facebook

Pugliese il miglior panettone tradizionale, Campano quello al cioccolato e lombardo il miglior pandoro artigianale dell’anno

Premiati anche Calabria, Toscana e Lazio



Sono di Castellana Grotte (Ba), di Visciano (Na) e di Varese i migliori lievitati natalizi 2020, premiati in occasione della quarta edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni artigianali più buoni e quest’anno anche i pandori.



Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria “Miglior panettone artigianale tradizionale” è stato il panettone di Matteo Papanice di Cresci (Castellana Grotte - BA), seguito al secondo posto da quello di Damiano e Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco (Spezzano della Sila - CS) e al terzo da quello di Antonio Caputo Pasticcere (Altamura - BA). Nella categoria “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” ad aggiudicarsi il primo gradino del podio è stato il panettone di Francesco La Manna e Tinto Mohamed della Pasticceria Mascolo (Visciano - NA), seguito da quello di Stefano Lorenzoni di Arte Dolce (Monte San Savino - AR) e da quello di Salvatore Tortora di Espresso Napoletano (Marigliano - NA). Mentre a trionfare nella categoria “Miglior pandoro artigianale” è stato il pandoro di Claudio Colombo di Pasticceria Colombo (Varese - VA - Lombardia), seguito da quello di Carlo La Torre della Pasticceria Valentini (Roma) e da quello di Nicola Covella di Covella Pasticceri (Gioia del Colle).



A definire la classifica attraverso gli assaggi alla cieca è stata la giuria tecnica della quarta edizione di “Mastro Panettone”, composta da Fabrizio Donatone, Giuseppe Russi, Antonio Daloiso, Eustachio Sapone, Giuseppe Mancini e Francesco Borioli.



Premiati anche un lievitato per ogni categoria dalla giuria popolare, che ha selezionato quello di Oscar Pagani di Non Solo Pane (Palazzolo sull'Oglio - BS) come “Miglior panettone artigianale tradizionale”, quello di Roberto Rigacci di Rigacci ‘48 (Cerbaia - FI) come Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato” e quello di Angelo Grippa Pasticceria (Eboli - SA) come “Miglior pandoro artigianale”.



La finale si è svolta a porte chiuse nel rispetto delle disposizioni governative per il contenimento del contagio da Covid-19, ma per garantire la trasparenza del contest, tutte le fasi di degustazione da parte delle giurie sono state trasmesse sulla pagina Facebook ufficiale del concorso, consentendo a tutti i finalisti e al pubblico di partecipare attraverso i social per tutto il corso della diretta.



Il concorso “Mastro Panettone” vanta la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali i main sponsor Agrimontana, Bombonette, Il Granaio delle Idee, Emiliano Arredamenti, Toraldo e Dolci tentazioni. Maggiori informazioni sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.