10/11 - Matera 2019 e Rai Radio3 presentano in radio e streaming video “Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone” 07/11/2020 Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3

presentano in radio e streaming video

“Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone”

con Calibro 35 featuring Roy Paci e Diodato

10 Novembre 2020, ore 20:30



Nel giorno in cui il maestro Ennio Morricone avrebbe compiuto i suoi 92 anni, la Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3 lo festeggiano proponendo in radio e streaming video il concerto “Passaggi nel tempo - Omaggio a Ennio Morricone” con protagonista la band dei Calibro 35 e due ospiti speciali come Roy Paci e Diodato.



Presentato da Valerio Corzani, il concerto è stato organizzato da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Rai Radio3 lo scorso 26 settembre nella Cava del Sole a Matera in occasione di Materadio Special edition, la festa di Radio3 nella città dei Sassi, giunta alla sua decima edizione e realizzata in una versione riadattata causa Covid ma fortemente voluta per rinsaldare il legame fra il territorio, la radio e la grande musica, in un anno flagellato dalla pandemia.



Una produzione totalmente originale, dedicata alle composizioni del grande maestro scomparso il 6 Luglio scorso, che sarà riproposta martedì 10 novembre alle ore 20:30 sulle frequenze di Radio 3 e in streaming video sulla pagina Facebook di Matera 2019. “Passaggi nel tempo” è il titolo di un brano di Ennio Morricone tratto dalla colonna sonora del film western “Il grande silenzio” di Sergio Corbucci poi riutilizzato per il film thriller di Jordan Leondopulos “The Swap” con Robert De Niro.



Il progetto sviluppa un percorso sonoro particolarmente affine al combo costituito da Massimo Martellotta (chitarre, sintetizzatori, tastiere), Enrico Gabrielli (organi e fiati), Fabio Rondanini (batteria), Luca Cavina (basso elettrico), Tommaso Colliva (produzione), che ha sempre prediletto la rivisitazione di suoni e stili dalle grandi colonne sonore italiane degli anni sessanta e settanta del secolo scorso. Spesso i Calibro35 hanno regalato il loro tocco “retro-modernista” anche ad alcuni pezzi celeberrimi di Morricone, in particolare ad alcuni brani legati all’onda travolgente dei poliziotteschi (i thriller e i polizieschi con ambientazione in Italia che avevano sempre a corredo eccellenti soundtrack). È però la prima volta che il gruppo milanese lavora e propone un programma concertistico interamente dedicato alle opere di Morricone e lo fa tra l’altro convocando sul palco due valenti musicisti che spesso si aggiungono all’ensemble come Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni) e Beppe Scardino (sax baritono), ma anche due stelle della musica italiana come il trombettista e cantante Roy Paci e il cantautore Diodato.



L’excursus dei Calibro35 tocca i vari filoni delle opere di Morricone: quello dei polizieschi, del giallo, del cosiddetto Spaghetti Western, delle escursioni del Maestro nel mondo della canzone e molto altro.



Calibro35:

Massimo Martellotta (chitarre, sintetizzatori, tastiere)

Enrico Gabrielli (organi e fiati)

Fabio Rondanini (batteria)

Luca Cavina (basso elettrico)

Tommaso Colliva (produzione)

Ospiti speciali:

Diodato (voce)

Roy Paci (tromba e voce)

Musicisti aggiunti:

Sebastiano De Gennaro (vibrafono e percussioni)

Beppe Scardino (sax baritono)