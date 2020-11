Martedì 17/11/2020 Puglia Creativa organizza l’evento: “I modelli di incubazione per le imprese culturali e creative 13/11/2020 I MODELLI DI INCUBAZIONE PER LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE.

IL CASO DEL PROGETTO TRACES

Il 17 novembre 2020 h. 17 Puglia Creativa organizza in modalità digitale l’evento:

“I modelli di incubazione per le imprese culturali e creative. Il caso del progetto Traces”.



L’incontro intende attivare un confronto sulle politiche e gli strumenti a supporto delle start up culturali e creative con particolare riferimento ai loro specifici e differenziati fabbisogni di incubazione, alla necessità di istituire una rete territoriale di luoghi di incubazione e centri di innovazione per il consolidamento e la crescita di start up e PMI culturali e creative, sostenute da percorsi di formazione e consulenza professionalizzanti e "su misura".



Partendo dai risultati conseguiti grazie al progetto TRACES attraverso il modello di incubazione sperimentato in Puglia e Grecia Occidentale di cui hanno beneficiato 50 start up culturali e creative, l’evento intende favorire la consapevolezza nei policy / decision makers che la creatività deve diventare una priorità nella strategia di crescita nazionale.



Interverranno:

• Dott. Fabio De Chirico – D.G. Creatività Contemporanea Mibact

• Prof. Ernesto Somma – Responsabile dell'area Incentivi ed Innovazione Invitalia

• Avv. Marco Bellezza – Amministratore Delegato Infratel Italia

• Dott. Bertram M.Niessen – Presidente e Direttore scientifico Che Fare

I partner di progetto:

• Francesca Imperiale - Università del Salento

• Vincenzo Bellini - Distretto Produttivo Puglia Creativa

• Davide De Nicolò - Tecnopolis PST

• Irini Kafousia - Camera di Commercio di Acaia

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi qui e poi collegarsi al seguente link il 17/11/2020 alle 16.50 ca.



L’evento rientra nelle attività del progetto Traces ”TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem” – finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020.