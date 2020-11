Bologna - Premio Eubiosia “Franco Pannuti” 2020 Un riconoscimento alle realtŕ piů vicine a Fondazione ANT 17/11/2020 Online sui profili social della ONLUS un racconto a più voci

tra resilienza e solidarietà













L’emergenza Covid-19 ha sconvolto le nostre vite sotto ogni aspetto ma ha anche fatto emergere risorse inaspettate, sia da parte dei singoli cittadini, che hanno dato vita a importanti esperienze di comunità, sia da parte del mondo economico e filantropico che ha reagito in maniera tempestiva al nuovo scenario, offrendo soluzioni inedite e dando prova di grande resilienza e solidarietà. E sono proprio queste due parole, resilienza e solidarietà, il fil rouge del Premio Eubiosia “Franco Pannuti” 2020, il tradizionale riconoscimento che Fondazione ANT dedica alle realtà che contribuiscono alla sua mission, rendendo possibile offrire ogni anno assistenza medico-specialistica domiciliare a 10.000 persone malate di tumore e oltre 25.000 visite di prevenzione oncologica ai cittadini.



I tempi non consentono l’organizzazione della tradizionale cerimonia in presenza ma ANT non ha voluto rinunciare – a maggior ragione quest’anno – a incontrare virtualmente tutte le realtà che in questi mesi così difficili le sono state accanto e hanno contribuito a proteggere, nelle loro case, migliaia di malati di tumore, i soggetti più fragili nello scenario stravolto dal Coronavirus.



Attraverso conversazioni online con i benefattori, disponibili da oggi a puntate sui profili social della Fondazione e sul sito ant.it, ANT ha costruito un grande racconto di resilienza e solidarietà che svela un’Italia generosa e capace di mobilitarsi velocemente di fronte alle emergenze.



Siamo stati colpiti da un evento nuovo e drammatico, che si porta dietro un carico di decessi veramente straordinario e che sta mettendo a dura prova la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale – commenta Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT – È proprio in un momento come questo che il Terzo Settore può dare un contributo importante, facendo emergere quelle capacità di adattamento e rapidità di azione che da sempre ci muovono in risposta ai bisogni dei cittadini. E questo possiamo farlo in gran parte grazie all’alleanza con enti e aziende che mai come in questo momento hanno fatto sentire forte la propria attenzione verso la comunità in cui operano. In questi mesi terribili, durante i quali i nostri medici, infermieri e psicologi hanno continuato a operare nelle case per proteggere le persone più fragili, i malati e gli anziani, quello che ci ha dato forza è stato sapere di avere accanto tanti alleati, singoli cittadini, aziende, Fondazioni bancarie ed Enti che hanno risposto, insieme a noi, al richiamo della sofferenza. A loro va il nostro grazie e il nostro appello: continuiamo a lavorare insieme perché, mentre combattiamo la battaglia più dura, quella contro il Covid, non vengano dimenticate tutte le altre patologie come i tumori, che colpiscono, ogni giorno, migliaia di persone nel nostro Paese.



PREMI EUBIOSIA “FRANCO PANNUTI” 2020 NAZIONALI



Categoria "Progetto a elevato impatto sociale"

Parimerito

Clai

Esso Italia



Motivazione

Clai ha scelto di dedicare ad ANT una erogazione liberale in occasione delle Festività 2019 per sostenere l'assistenza a livello nazionale e a gennaio 2020 ha coinvolto i dipendenti donando loro visite di diagnosi precoce per le neoplasie tiroidee.



Motivazione

Esso Italia ha scelto di restarci vicini in piena epidemia Covid trasformando i programmi di welfare 2020, sospesi causa emergenza, in sostegno pro bono per la nostra attività istituzionale di assistenza ai malati oncologici.



Categoria "Progetto che abbia favorito maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti”

UniCredit



Motivazione: Per aver scelto di dedicare a Fondazione ANT l'iniziativa Rest-Cent Italy, raccolta fondi lanciata da UniCredit tra i propri dipendenti, e per le donazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Il contributo andrà a sostenere in questo particolare momento di emergenza sanitaria le attività ANT di assistenza medica, domiciliare e gratuita ai malati di tumore.



Categoria “Contributo a favore dell'attività ANT durante l'emergenza Covid-19”

Findomestic



Motivazione: Su proposta di Findomestic, società appartenente a BNP Paribas, sono stati donati ad ANT 100 mila euro nell'ambito del piano di supporto all'emergenza sanitaria varato a livello internazionale dal Gruppo. Al contributo straordinario - utilizzato per l'acquisto di DPI e il potenziamento del lavoro degli operatori sanitari ANT - si aggiungono i fondi stanziati continuativamente da Findomestic per i progetti di prevenzione a favore dei propri dipendenti.



Categoria "Fedeltà nel supporto alla missione di ANT"

Parimerito

ILIP – Gruppo ILPA

Gruppo POOL PACK



Motivazione: ILIP, parte del Gruppo ILPA è da anni azienda sostenitrice. Quest'anno in particolare ha raddoppiato il proprio impegno sostenendo due progetti: Bimbi in ANT e Adotta un professionista sanitario ANT.



Motivazione: Tutte le aziende del Gruppo Pool Pack hanno risposto al nostro appello durante il picco Covid-19 a marzo con una importante donazione: un ulteriore segno di unione verso ANT dopo diversi anni di contributi per i nostri progetti.



Categoria “Progetto di impegno di responsabilità sociale verso la società”

Parimerito

Unione Buddhista Italiana

Sammontana



Motivazione: L’Unione Buddhista Italiana ha stanziato un fondo speciale di 1.5 milioni di euro per sostenere chi è impegnato contrastare la diffusione del Covid-19. Tra le 90 realtà del Terzo Settore che vi hanno avuto accesso c’è anche ANT.



Motivazione

Sammontana ha sostenuto il progetto Bimbi in ANT con un'importante donazione legata al lancio del nuovo libro di Paolo Stella Per caso (tanto il caso non esiste).



Categoria “Innovazione e ricerca”

Takeda



Motivazione: Takeda ha assegnato ad ANT un contributo all'interno del bando open innovation 2020 per un progetto di ricerca sul fabbisogno energetico del paziente oncologico in cure palliative.



AMBASCIATORE DELLA SOLIDARIETÀ

Paolo Stella – Lo scrittore, attore e influencer riceve il riconoscimento quale Ambasciatore della Solidarietà nell'ambito del Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 per gli eventi a favore di ANT organizzati in collaborazione con Sammontana e legati al lancio del suo recente romanzo Per caso (tanto il caso non esiste).



MENZIONI D’ONORE NAZIONALI



Gilead - Ha elargito un contributo nazionale per le nostre attività durante l'emergenza Covid-19, in particolare per il sostegno all'attività degli psicologi. Questo progetto è comparso anche su Corriere Buone Notizie.



Fondazione SNAM - Ha sostenuto la nostra attività durante il picco emergenziale Covid-19 donando una cifra importante per sostenere l'assistenza ANT in Puglia, in particolare la sede di Bari.



Alès Groupe - Per il sostegno continuativo negli anni, i progetti di prevenzione a favore dei dipendenti e in particolare, per il 2020, per il contributo a favore del servizio di accompagnamento UGO per i pazienti oncologici assistiti da ANT a Milano.



Gruppo Hera - Attraverso HeraSolidale, il Gruppo Hera supporta, coinvolgendo i propri dipendenti e i nuovi clienti, progetti di solidarietà e ambientali promossi da sette associazioni e organizzazioni. ANT è l'unica realtà che è stata selezionata per due edizioni consecutive, la terza edizione e la quarta edizione partita proprio nel 2020.



Chiesi Farmaceutici - In risposta al nostro urgente appello durante il picco dell'emergenza Covid-19, Chiesi Farmaceutici ha elargito una generosa donazione per l'assistenza ANT a livello nazionale.



EY Foundation Onlus - Da 3 anni affianca la formazione del personale ANT attraverso il programma di volontariato d'impresa. I percorsi hanno favorito l'accrescimento delle competenze interne in ANT, generando nuovi meccanismi organizzativi interni di valore.



Fondazione Prosolidar Onlus – Già storica sostenitrice di ANT, Fondazione Prosolidar non ha esitato ad elargire un significativo aiuto per l’assistenza domiciliare oncologica durante l’emergenza Covid-19.



PREMI E MENZIONI REGIONALI



LOMBARDIA

Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Lombardia a Fondazione della Comunità Bresciana e Giornale di Brescia per la campagna di raccolta fondi #aiutiamobrescia nell'ambito della quale è stato erogato un importante contributo ad ANT e donati DPI per il nostro personale sanitario



Menzioni speciali – Piramis Group; Gruppo Bossoni



VENETO

Fondazione Cattolica vince il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Veneto per il sostegno continuativo negli anni e l'importante contributo alle attività di ANT in occasione dell'epidemia Covid-19



Menzioni speciali - CRAL dell’Azienda Ospedaliera di Padova (sezione Istituto Zooprofilattico di Legnaro)



EMILIA-ROMAGNA

Fondazione Iris Ceramica Group riceve il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Emilia-Romagna per il sostegno alle attività di assistenza e prevenzione ANT sul territorio, anche legate all'emergenza Covid



Menzioni speciali: Gruppo Caprari, Fondazione Carisbo, Fondazione del Monte, Cotabo, Parisienne.



Ambasciatore della Solidarietà: Viviana Masala dell’Agenzia LIFE



TOSCANA

NWG Energia e Nuovo Pignone BHGE si aggiudicano pari merito il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Toscana per il contributo durante il momento di massimo picco Covid-19: nell'aprile scorso le due aziende hanno scelto infatti di sostenerci donando a tutti i dipendenti gli omaggi solidali di Pasqua ANT.



Menzione speciale: PerDormire



Ambasciatore della Solidarietà: Studio Fotografico Bellini



MARCHE

La Fondazione di Comunità Fano, Flaminia, Cesano riceve il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 per la Regione Marche per il contributo a favore del Progetto ANT di contrasto a situazioni di disagio socio-economico derivanti dalla pandemia Covid 19.



Menzione Speciale: Comune di Civitanova Marche



LAZIO

Catalent riceve il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Lazio per il contributo riconosciuto ad ANT attraverso la piattaforma YourCause.



UMBRIA

Fondazione Baldaccini si aggiudica il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Umbria per il sostegno continuativo negli anni e, in particolare nei mesi dell’emergenza, per il contributo dedicato all'acquisto di DPI, all’assistenza medico-infermieristica domiciliare e all’attivazione del servizio di supporto psicologico all'elaborazione del lutto aperto a tutti i cittadini.



CAMPANIA

Ente Autonomo Volturno riceve il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Campania per aver concesso a titolo non oneroso gli uffici della delegazione ANT a Napoli.



Ambasciatore della Solidarietà: DG3 Dolciaria, Famiglia De Gennaro.



PUGLIA

UILA Puglia si aggiudica il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" Regione Puglia per la generosa donazione legata al progetto Paniere delle Eccellenze, l'interessamento nel coinvolgere aziende del territorio e la sensibilità dimostrata sul tema del 5x1000.



Menzione speciale: Barbetta



Ambasciatore della Solidarietà: Don Riccardo Personè



BASILICATA

Frammart riceve il Premio Eubiosia "Franco Pannuti" 2020 Regione Basilicata per la partnership avviata in occasione di Pasqua che ci ha consentito, in pieno lockdown, di consegnare le uova solidali ANT a Potenza e Bologna attraverso l'applicazione Eatsapp.



Menzioni speciali: Comitato Uniti per la Val D'Agri, Cementi Costantinopoli