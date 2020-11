Gonnella - Damiani Pallacanestro - Fip, la pugliese Margaret Gonnella eletta nel Consiglio Federale 18/11/2020 FIP, LA PUGLIESE MARGARET GONNELLA ELETTA NEL CONSIGLIO FEDERALE

La soddisfazione del presidente Fip Puglia Francesco Damiani dopo l’esito dell’Assemblea Elettiva



C’è anche la pugliese Margaret Gonnella, 57enne barese, fra i consiglieri nazionali Fip eletti in rappresentanza delle società regionali. Il responso è arrivato dalla 48esima Assemblea Generale Elettiva che ha confermato Giovanni Petrucci alla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro per il quadriennio 2021-2024. Insieme al Presidente sono stati eletti il Consiglio Federale e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

La notizia dell’elezione di Gonnella, già presidente del Comitato Fip Puglia dal 2003 al 2020, è stata accolta con soddisfazione dal movimento regionale: «Si tratta di un traguardo davvero meritato – commenta Francesco Damiani, presidente Fip Puglia – Siamo contenti che sia stato riconosciuto e premiato il valore di Margaret Gonnella, dopo la lunga esperienza alla guida del comitato regionale. La sua passione e la sua energia rappresenteranno un valore aggiunto anche all’interno del Consiglio Federale, ne siamo certi. Una bellissima notizia per la Puglia del basket, soprattutto in un momento così delicato per la pallacanestro e per lo sport in generale».

Per la neo consigliera Gonnella si apre così un nuovo capitolo da dirigente sportivo: «Ringrazio per la fiducia le regioni con i propri delegati – osserva la diretta interessata – L’elezione del Consiglio Federale è motivo di orgoglio ma anche di grande responsabilità, in questo momento storico. Serviranno consapevolezza ed equilibrio, come mi ha insegnato il mio amico Matteo Marchiori. Un dirigente illuminato, una risorsa per la federazione e per la pallacanestro: ci ha lasciati troppo presto ma rappresenta un esempio per tutti noi. Questa elezione la dedico a lui».





Profilo Margaret Gonnella:

https://www.fip.it/organi-federali.aspx?IDOrgano=8&IDComponente=80



48ª Assemblea Generale Elettiva. Petrucci confermato presidente della FIP:

https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13186