20 21 novembre - Guarda il mondo dove va il tema del V appuntamento di Lectorinfabula 20/11/2020 Quinto appuntamento con Lectorinfabula.

<<Guarda il mondo dove va>>

è l’invito della due giorni ricca di incontri.

Quinto appuntamento venerdì 20 e sabato 21 novembre 2020 - on line



Dalle testimonianze sull’indifferenza del presente, alla vita negli anni Venti, dalla libertà d’espressione alla meccanica quantistica, dalle multinazionali nei Paesi senza democrazia sino a Fellini e alla geografia che cambia nell’era della pandemia.



Il quinto appuntamento di Lectorinfabula, il Festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” promette appuntamenti che guardano al futuro per affrontarlo al meglio <<guardando il mondo dove va>> venerdì 20 e sabato 21 novembre.



Ad aprire la due giorni, uno degli appuntamenti di Lector Ragazzi organizzato in collaborazione con l’associazione Hamelin: “Diana sottosopra”, una fiaba che focalizza l’attenzione sul disastro ecologico e sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente. L’autrice è la bulgara Kalina Muhova co-fondatrice del collettivo di autoproduzione Brace.

Con il giornalista Domenico Quirico autore di “Testimoni del nulla” si parlerà dell’impotenza di chi testimonia (reporter, fotografi, attivisti) e dell’indifferenza di tutti noi perché gli orrori del presente li conosciamo quasi tutti eppure nulla o quasi accade.

Torna Andrea Franzoso, autore televisivo, ex carabiniere e impiegato di Trenord, con “Viva la Costituzione” e le parole che fanno di quella carta più di un elenco di principi e regole. Un grande racconto che serve per capire il passato, per vivere al meglio il presente e costruire il futuro.

Di libertà di espressione e della minaccia della censura si parlerà in un incontro realizzato con Consiglio d’Europa e VoxEurop con Giampaolo Accardo, Giuseppe Zaffuto e Thierry Vissol. Perché la libertà di espressione è il termometro per misurare la salute dello stato di diritto.

Le multinazionali dei Paesi senza democrazia saranno invece al centro dell’incontro tra Mario Caligiuri e Leonardo Palmisano, mentre con Stefano Allievi, Antonia Carparelli e Pietro Del Soldà, in collaborazione con la Commissione europea rappresentanza in Italia, si parlerà de “La spirale del sottosviluppo”, dell'inadeguatezza del nostro mercato del lavoro, delle decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno e di un Paese che paradossalmente continua a non gestire l'immigrazione.



In tempi in cui tutto cambia, anche la geografia cambia. Perché questa pandemia ha messo in crisi, con l’appello al distanziamento sociale, la più grande delle invenzioni della modernità: lo spazio come siamo abituati a pensarlo e praticarlo. Ne discuteranno il geografo Franco Farinelli e Oscar Buonamano direttore di Pagina’21.

In occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con la Cooperativa Itaca, “L'arte di sbagliare alla grande” con Enrico Galiano, insegnante in una scuola di periferia, creatore della webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». A conversare con lui Rosy Paparella educatrice, già garante dei minori della regione Puglia.

Cosa vuol dire svegliarsi negli anni Venti? Lo scopriremo ascoltando la conversazione sull’ultimo libro di Paolo Di Paolo “Svegliarsi negli anni venti”. Con l’autore anche Vanessa Roghi per parlare di quando il mondo ruggiva, con una guerra mondiale e una grande epidemia alle spalle, ignaro delle nubi che si addensavano all'orizzonte.



Gli incontri di sabato inizieranno con l’illustratore Lorenzo Ghetti, l’autore di To Be Continued, il web comic italiano più sorprendente degli ultimi anni. Parlerà di “Dove non sei tu”, una riflessione sulla tecnologia e il suo ruolo nelle relazioni umane, una storia profonda sull’amicizia e su quanto possiamo davvero conoscere gli altri. In collaborazione con l’associazione Hamelin

Capire l’Universo con “QUANTI. La straordinaria storia della meccanica quantistica” l’ultima opera di Pietro Greco. La meccanica quantistica, la nuova finestra che i fisici hanno spalancato sul mondo naturale all'inizio del Novecento. Una visione che mette in discussione persino il concetto di realtà oggettiva.

“Sulle ali degli amici” è il titolo dell’ultimo libro di Pietro Del Soldà. Un incontro per parlare della natura complessa dell’amicizia partendo da alcune voci della filosofia.

Cibo, Mediterraneo, memoria, cultura e futuro. Tutto questo sarà oggetto del nuovo appuntamento con Lectorintavola, incontro organizzato in collaborazione con lo IAMB Ciheam. Perché occorre una riflessione, non solo politica ma anche filosofica sui cambiamenti che stanno scuotendo il mare nostrum fatto di continui intrecci tra religioni, costumi, lingue, culture, alimentazione, tavola e cibo. Con Roberto Capone e Ilaria Guidantoni.



Torna il giornalista Gigi Riva per presentare il suo ultimo libro: “Non dire addio ai sogni”. La storia di Amadou, fuoriclasse con il pallone. Una storia che ci offre il pretesto per parlare dei quindicimila ragazzi africani che, secondo l’Ong francese Foot Solidaire, arrivano ogni anno in Europa col sogno di diventare calciatori professionisti. Solo uno su mille ce la fa.

Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia e uno dei maggiori sondaggisti in Italia, Stefano Folli e Giovanna Casadio saranno i protagonisti dell’incontro organizzato in collaborazione con CoReCom Puglia e dedicato all’opinione pubblica ai tempi del coronavirus. Per spiegarci perché tra marzo e ottobre, secondo i dati rilevati da Ipsos, il sentimento di condivisione del momento drammatico e di rispetto per le regole sembra aver lasciato il passo ad un malcontento diffuso.

Come sarà l’America di Joe Biden e di Kamala Harris? A spiegarcelo Sergio Baraldi e Giovanna Botteri, Riccardo Alcaro e Oscar Buonamano in un incontro realizzato in collaborazione con IAI. Economia circolare e economia civile. Quali sono le pratiche e i modelli per uno sviluppo sostenibile? Lo scopriremo nel nuovo appuntamento con Venti venti con Marica Di Pierri, Plinio Limata e Francesco Romito.

Il racconto dello storico Vito Bianchi su “La Cina, l’Oltre e Marco Polo”. Ventisette anni di peregrinazioni attraverso il Medio Oriente, la Persia, l’Asia centrale, la Cina, l’Estremo Oriente e l’India.

Per Fuori Orario una conversazione tra Oscar Iarussi e Giorgio Simonelli, sulle magie di Federico Fellini con “Amarcord Fellini. L’alfabeto di federico”, dalla A di Amarcord alla V di Vitelloni.



Anche in questo appuntamento sarà possibile visitare la mostra-concorso dedicata alla satira e alla libertà di espressione a cura del Centro LIBREXPRESSION diretto da Thierry Vissol, dal titolo "La satira in pericolo". E ancora, la mostra fotografica "Memorie del presente", a cura del fotoreporter Rocco De Benedictis, con Annamaria Minunno e Mattia Ramunni, e la collaborazione di Contrasto.



Il Festival Lectorinfabula si svolge con il patrocinio e il sostegno della Commissione europea rappresentanza in Italia, del Consiglio d’Europa, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Conversano.

Con il contributo del Co.Re.Com Puglia, della Friedrich Ebert Stiftung, dell’Istituto Affari Internazionali, della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo del Mediterraneo) e con la partecipazione, tra gli altri, dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di Eurozine, network delle riviste di cultura europee, di Pagina’21 e di Rai Radio3, delle associazioni Hamelin di Bologna, di A Sud di Roma, di Itaca Cooperativa Sociale.

Con la collaborazione della rete delle partecipate della Regione Puglia: Fondazione Paolo Grassi onlus, la Fondazione La Notte della Taranta, la Fondazione Carnevale di Putignano, la Fondazione Pino Pascali, l’Associazione Presìdi del libro, Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.

Mediapartner: Eurozine network delle riviste di cultura europee, Rai Radio3, Pagina’21, Vox Europ, MediterRadio, Confronti.



Il prossimo appuntamento con Lectorinfabula, l’ultimo, è previsto per il 4 e 5 dicembre.

Ulteriori informazioni sul sito internet www.lectorinfabula.eu.