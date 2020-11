CONTEMPO FESTIVAL VI° EDIZIONE 2020- Video Racconto “CONTEMPO ELSEWHERE” 18/11/2020 CONTEMPO FESTIVAL

“CONTEMPO ELSEWHERE”

L’arte trova la sua via per raggiungere il pubblico

dopo le affissioni di Giordano ora un video

Intervento performativo di Arte Contemporanea e musica live nella Riserva Naturale dello Stato TORRE GUACETO.

Un progetto inedito patrocinato dalla Fondazione Pino Pascali

Dopo l’operazione “Stiamo alla frutta” opera fotografica di Sandro Giordano, con l’affissione di opere d’arte al posto delle pubblicità, Contempo - il progetto di Valentina Iacovelli che promuove la creatività contemporanea in Puglia fuori dai circuiti convenzionali - raggiunge il suo pubblico, impossibilitato a frequentare i luoghi d’arte a causa della pandemia, con un video su un intervento site specific nella riserva naturale di Torre Guaceto Carovigno (Br).



“ELSEWHERE” è il tema di questa edizione speciale: un altrove dedicato a quanto vissuto in questa epoca di pandemia che ci porta a ripensare alla fruizione della cultura e dell’arte contemporanea. “Nel periodo di assoluto cambiamento e messa in discussione di qualsiasi presupposto, anche etico, crediamo che vivere un processo di resilienza è quindi naturale e necessario reagire e nel rispetto di quanto fatto in questi anni, per poter continuare a costruire”, spiega Valentina Iacovelli.



Ed ecco che l’arte si rivela tra la natura e per la natura, lontano dagli sguardi e i respiri in presenza dello spettatore che può fruirla attraverso un video inedito, una metafora del periodo che stiamo vivendo fatto di relazioni a distanza: così la musica di Marco Erroi, dj e produttore salentino, con il brano Track "Dia 2" - e l'intervento site specific di Veronica Liuzzi con l'opera multimediale “TEXT” sull’intelligenza artificiale, arrivano al pubblico attraverso un video, curatela di Valentina Iacovelli, creato da Massimo Ruggero e prodotto da Ozfilm.

Un’operazione che Contempo presenterà nel 2021 alla Fondazione Museo Pino Pascali, che patrocina il progetto.



Il video racconta come arte e natura si fondono nell’istallazione “text” dove l’ambiente si trasforma in una “stanza mentale” collettiva nel quale il fruitore ha la possibilità di immergersi. I testi divengono scenografie, trasformandosi (attraverso degli algoritmi) in immagini e suono. La luce, le parole, le immagini divengono tangibili materializzandosi nello spazio e sulla pelle di chi le attraversa.



Questa edizione di Contempo, dal titolo “ELSEWHERE”, esprime la volontà di dialogare con il pubblico senza fare assolutamente progetti demagogici, con un linguaggio traslato in forma video che valorizza anche il territorio, l’arte promuove ed esalta la natura della Riserva Naturale di Torre Guaceto.



“Siamo accompagnati dal desiderio inconscio di voler sempre essere altrove, in un altro luogo. Solo nel tragitto tra il luogo che ho appena lasciato e quello dove sto andando io sono felice. Le radici sono importanti nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, e le gambe sono fatte per andare in quell’altrove”, spiega Iacovelli. E aggiunge: “Un tema che si esplica nella sua declinazione "Rush less feel more - Correre meno per sentire di più” ed ecco perché Contempo quest’anno ha scelto di rivelare l’arte proprio in un’oasi naturale. Ascoltare il mondo che ci circonda e la natura stessa è una cosa da fare ora più che mai”.

CONTEMPO è il Festival che fonda in sé arti visive e musica, ricerca nazionale e internazionale promosso dall’associazione culturale “CONTEMPO”. PATROCINATO da Fondazione Pino Pascali, Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. SPONSOR UFFICIALE BENEDETTO LOMBARDI srl. Partner Media OZ Film Produzioni Cinematografiche - Contempo Festival costituisce un valore aggiunto dal momento che essa può contare sulla rilevanza e natura dei progetti artistici, e della bellezza del nostro patrimonio pugliese.



CONTEMPO FESTIVAL VI° EDIZIONE 2020- Video Racconto "CONTEMPO ELSEWHERE"

Intervento performativo di Arte Contemporanea e Musica live senza pubblico, presso l’Area Marina Protetta Riserva Naturale dello Stato TORRE GUACETO Carovigno (Br).

CONTEMPO ELSEWHERE ART/MUSIC 2020

Riserva Naturale di Torre Guaceto Carovigno (br)

Marco Erroi aka XXXV Gold Fingers

Veronica Liuzzi TEXT live performance Digital Art

Curatela e soggetto di Valentina Iacovelli

Riprese e Montaggio Massimo Ruggiero

Organizzato da Associazione Culturale CONTEMPO

foto di scena Carmen Surico

con il patrocinio di

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto Ministero dell'Ambiente

SPONSOR UFFICIALE di Benedetto Lombardo srl





Oz Film produzioni cinematografiche

ringraziamo a Corte Altavilla relais & charme

Mila Uffici Stampa

musiche

album: Common Series 07 (LAS CANCHAS) - Track "Dia 2" - Marco Erroi

opera TEXT - Voktebef, Frankum, Theojt, Freesound Community -meddle di Veronica Liuzzi