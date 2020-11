San Severo (Foggia) - LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AL POLIVALENTE “IL SORRISO 19/11/2020 LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AL POLIVALENTE “IL SORRISO”



San Severo - Il 20 novembre 2020 si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione, ratifica avvenuta in Italia nel 1991.“ I ragazzi del Centro Polivalente per diversamente abili “Il Sorriso” gestito dal consorzio di cooperative sociali “Aranea” e dalla cooperativa sociale “Oasi” di Torremaggiore (Fg) sotto la guida e responsabilità della dott.ssa Iole Marianna Sacco membro del direttivo dell’ANPE regione Puglia e Basilicata spiegheranno semplicemente promuovendo con due video la giornata sui diritti dell’infanzia e dall’adolescenza che hanno come obiettivo comune ed educativo il sostenere i diritti dell'infanzia e all'adolescenza. La dottoressa Sacco ricorda che spesso, nel mondo, i bambini sono privati dei loro diritti, maltrattati, e costretti ad assistere i genitori nel lavoro, crescere fratelli e sorelle minori, lavorare loro stessi o addirittura condurre attività illegali. I ragazzi del nostro centro vogliono sensibilizzare al principio di non discriminare, il superiore interesse del bambino, il diritto alla Vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo del bambino e dell’adolescente e all’ascolto delle opinioni del minore. Inoltre la Sacco definisce che il Centro ha come obiettivo educativo di partecipare alla vita quotidiana e affrontare temi sociali favorendo la discussione e la possibilità di esprimere il proprio pensiero. La giornata vedrà anche il patrocinio dell’Associazione Pedagogisti Italiani di Puglia e Basilicata che per il tramite della sua Presidente la dottoressa Filomena Labriola ha evidenziato che l'Italia è sulla buona strada in quanto ha presentato tra il 1994 e il 2017 quattro rapporti periodici sull'applicazione della Convenzione (ai quali si aggiungono due rapporti sull'applicazione dei Protocolli facoltativi) ricevendo dal Comitato le relative Osservazioni Conclusive, che oltre ad apprezzamenti per i progressi compiuti contengono anche raccomandazioni per il superamento delle aree di criticità e quindi a proseguire su questa strada di sensibilizzazione.