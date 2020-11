29 novembre - TEDXBARLETTA WOMEN FEARLESS, LE IDEE NON SI FERMANO - Barletta 29/11/2020 Speaker d’eccezione per un format totalmente online e gratuito: Flavia Pennetta, Aurora Ramazzotti, Mariangela Pira, Erica Mou.



Barletta 23 novembre 2020 - Il 29 novembre alle 18.00, in stretta correlazione con TED Women 2020 - FEARLESS, in Puglia prenderà vita il TEDxBarletta Women, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Barletta.



L’iniziativa parte dall’impulso del gruppo del TEDxBarletta che si è messo all’opera per rendere realtà un sogno: realizzare un evento “Women”.



Domenica 29 novembre alle ore 18 nove donne saranno connesse (tra Palazzo Della Marra a Barletta e diverse zone d’Italia) per affrontare il tema proposto dall’organizzazione americana TED per i TEDxWomen nel mondo: FEARLESS.



Sarà possibile assistere gratuitamente, previa iscrizione, agli interventi di personaggi di rilievo nel mondo della cultura, arte, sport ed economia. Si tratta di grandi donne che hanno affrontato sfide nel sociale o nella carriera lavorativa, spesso prendendo scelte personali difficili. Le speaker protagoniste dell’evento saranno: la campionessa di tennis Flavia Pennetta, l’influencer figlia d’arte Aurora Ramazzotti, la giornalista di sky Mariangela Pira di recente entrata nella “Top Voices Italia” di Linkedin, la cantante Erica Mou, la musicista H.E.R., la critica d’arte e caporedattore di Art Tribune Santa Nastro, l’imprenditrice Luciana Delle Donne; e ancora il dirigente medico Cinzia Conteduca e la giornalista esperta di politiche di genere e attivista per i diritti delle donne Luisa Rizzitelli.



Moderati dall’attore e doppiatore Giacomo Giaquinto, gli interventi saranno intervallati da momenti di spettacolo musicale e artistico e una breve visita a scorci di Palazzo Della Marra e alla mostra dedicata a Giuseppe De Nittis, pittore impressionista italiano di fama internazionale. Artista, quest’ultimo, nato proprio nella città di Barletta che ospita la sua esposizione.

Come partecipare.



L’evento TEDxBarletta Women sarà gratuito ed in live streaming. Per assistere alla diretta è necessario iscriversi al seguente link: [url]tedxbarletta.it/live[/url]