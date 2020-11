Otranto (Lecce) - CINEMA E GIORNALISMO PER PROMUOVERE IL DIALOGO FRA I POPOLI DEL MEDITERRANEO 25/11/2020 CINEMA E GIORNALISMO PER PROMUOVERE

IL DIALOGO FRA I POPOLI DEL MEDITERRANEO

Alla 13° edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto

presente anche il prestigioso MEDFILM Festival di Roma





Otranto (Le) – MedFilm Festival di Roma e Giornalisti del Mediterraneo insieme per la tredicesima edizione del Festival che si terrà nel 2021 come di consueto nella città di Otranto. Una nuova ambiziosa partnership che amplifica gli spazi di condivisione e di dialogo intorno ai temi legati al Mediterraneo. Una collaborazione che nasce dalla comune visione sull'importanza di diffondere la cultura europea e mediterranea attraverso il dialogo interculturale e la tutela dei diritti umani.



Il Festival Giornalisti del Mediterraneo e la città di Otranto consolidano così il profilo di crocevia, per vocazione storica e posizione geografica, utile a promuovere la conoscenza tra i popoli, proiettando la Puglia in una dimensione sempre più internazionale e valorizzando nel contempo i talenti del Mediterraneo. Il MedFilm è il primo festival internazionale in Italia dedicato al cinema mediterraneo, che opera dal 1995 per la conoscenza e la diffusione delle culture presenti nell’area euro-mediterranea e per la cooperazione, promuovendo la diversità come valore e la cultura come volano dell'economia.



“Sono felice di questa collaborazione poiché è funzionale al comune obiettivo, del MedFilm Festival e del Festival Giornalisti del Mediterraneo, di comunicare le molteplici e ricche culture di quest’area straordinaria. Un film, un cortometraggio, un documentario che proviene da questi paesi ne è sempre la voce vera, non mediata dalla nostra interpretazione, dalla nostra visione personale e culturale, è cronaca, è giornalismo puro”, dichiara Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival.



“Siamo fieri di questa nuova partnership così prestigiosa, occasione non solo per avere nuovi spunti di riflessione ma anche per far conoscere sempre più la manifestazione che ormai da tanti anni ospitiamo con grande piacere nel nostro territorio. Il cinema è da sempre veicolo di conoscenza e il MedFilm Festival è uno spazio di experience cinematografica che unisce i paesi dell'area Euro-Mediterranea, creando una connessione tra l'Italia e il meglio della produzione cinematografica internazionale, attraverso il dialogo e la condivisione", aggiunge il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi.



“La partnership con il MedFilm fa compiere al nostro Festival un ulteriore step di crescita. Arricchire il nostro “contenitore” di ulteriori e preziose voci che provengono dal Mediterraneo è occasione stessa di arricchimento reciproco. L'arte, in questo caso quella cinematografica, è un veicolo potente di scambio culturale, di idee, di visioni, di esperienze e diviene nell'incontro con il festival occasione di conoscenza di quelle realtà. Un progetto ambizioso per valorizzare i nuovi talenti ma anche la Puglia in un ambito internazionale”, conclude Tommaso Forte, event manager del Festival Giornalisti del Mediterraneo.