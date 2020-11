NARDÒ (Lecce) - “ACCENDE” IL NATALE CON LE LUMINARIE E LO SPETTACOLO DI LUCI IN PIAZZA 27/11/2020 NARDÒ “ACCENDE” IL NATALE CON LE LUMINARIE E LO SPETTACOLO DI LUCI IN PIAZZA

Domani, sabato 28 novembre, la città entra ufficialmente in clima natalizio



Nardò “accende” il Natale. Domani, sabato 28 novembre, alle ore 17 piazza Salandra si illuminerà con il Christmas Light Festival, lo spettacolo di luci a cura di Music Empire srl che si candida ad essere uno dei più spettacolari in Puglia in questo Natale 2020. Come già intravisto con le prove dei giorni scorsi, proiettori architetturali illumineranno tutti gli edifici che compongono il perimetro della piazza, con progetti grafici personalizzati su ogni singola facciata. Senza intaccare, modificare o deturpare il muro di costruzioni e monumenti. Un progetto molto ambizioso che renderà il cuore della città un contenitore “magico”, destinato a finire nell'inevitabile vortice delle foto con gli smartphone e quindi viaggiare di chat in chat e di social in social. Uno spettacolo che vuole portare anche un messaggio positivo in questo Natale particolare e di “traino” alla visibilità della città e del sistema economico locale. Il festival andrà avanti sino all'Epifania, peraltro in una piazza larga e capiente, senza alcun rischio di assembramenti. Musiche natalizie in filodiffusione completeranno l’atmosfera in una piazza Salandra che farà sognare tutti a occhi aperti.



Sempre domani, alla stessa ora, si accenderanno le più tradizionali luminarie nel resto della città, grazie alle installazioni di Terotecna Light Design. Nella “mappa” del progetto figurano le arterie del centro storico e tutte quelle “commerciali” o di grande viabilità, fino alle marine: via Duomo, corso Garibaldi, via De Pandi, piazzetta delle Erbe e corso Vittorio Emanuele fino a piazza della Repubblica e largo Osanna nel centro storico; via Grassi, via Generale Cantore, via Pilanuova, corso Galliano, via XXV Luglio, via Bonfante, via Marinai d’Italia, via Volta, via Roma, via Regina Elena, via Due Aie, via Duca degli Abruzzi, via XX Settembre e via De Gasperi nel centro urbano; marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e frazione di Boncore. Fiocchi, stelle, archi e punti luminosi adorneranno le strade, gli alberi, gli ingressi della parte antica e altri punti strategici. Un albero di Natale da otto metri abbellirà l’ingresso del castello in piazza Battisti.



A cura del Rotary Club Nardò, invece, è stato installato un grande albero di Natale in via XX Settembre, a cura della ditta Arte e Luce di Muro Leccese. Un abete con luminarie di particolare pregio nel cuore commerciale della città.



“In un momento storico così complesso – commenta l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Giulia Puglia – crediamo nell’importanza di mandare un messaggio forte, positivo, di speranza. Vogliamo aiutare il sistema economico della nostra città con la spinta di un evento come il Christmas Light Festival che è sinonimo di bellezza, che amplifica il fascino della nostra piazza e che può essere goduto senza rischi, protraendosi per oltre 40 giorni in una piazza larga e capiente. Noi non vogliamo che a Natale la città resti spenta, come purtroppo è accaduto in un passato nemmeno troppo lontano”.



“È un Natale particolare – aggiunge l’assessore alla Cultura Ettore Tollemeto – in cui molte cose saranno diverse dal solito. Abbiamo pensato che probabilmente a tutti mancherà un pizzico di spensieratezza, allora è giusto perlomeno non perdere quell’atmosfera tipica di questo periodo dell’anno. Non ci saranno i soliti eventi di Natale, ma così anche una semplice passeggiata diventerà speciale, a patto di usare distanziamento e buon senso. Credo che il Christmas Light Festival, così come le luminarie, rendano la nostra città più bella, senza intaccare il patrimonio architettonico. E di bellezza abbiamo bisogno, quest’anno più che mai”.