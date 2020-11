Nardò (Lecce) - BAMBINI, PARTE DOMANI IL TRENINO DI NATALE! 27/11/2020 BAMBINI, PARTE DOMANI IL TRENINO DI NATALE!

Il mezzo, con tutte le precauzioni anti-Covid, farà il giro della città ogni weekend



Parte il trenino di Natale! Domani, sabato 28 novembre, il trenino lillipuziano di Salento Open Tour inizierà il suo “cammino” nelle strade della città e durante tutto il periodo natalizio. Ogni sabato e domenica, ma anche il giorno dell’Immacolata e quello della Befana, il mezzo da 28 posti, dedicato principalmente ai bambini, partirà da piazza Salandra e percorrerà le principali vie della città. Il giro per la città dura 40 minuti circa (il primo alle ore 17, l’ultimo alle 20 circa) e a bordo ci saranno animazione e divertimento.



Cosa fare per prendere il trenino di Natale? Occorre prenotare la corsa – che è gratuita – chiamando i numeri di telefono 0833 836928 e 327 7513787, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica infoturismonardo@gmail.com oppure di persona all’Infopoint di piazza Salandra.



Prima di salire a bordo, procedere alla registrazione presso l’Infopoint, quindi igienizzare le mani, sottoporsi alla misurazione della temperatura e ovviamente indossare la mascherina. Le sedute, a file di quattro, saranno separate da un pannello e il mezzo non avrà chiusure laterali per consentire l'aerazione continua. Appuntamento, quindi, a domani alle 17 in piazza.



“Con tutte le precauzioni e le attenzioni possibili – spiega l’assessore al Turismo e alle Attività Produttive Giulia Puglia – facciamo partire anche quest’anno il trenino di Natale, con la collaborazione importantissima di Salento Open Tour. La formula è quella sperimentata e felice degli anni scorsi, stavolta dovremo metterci tutti un po’ di buon senso in più. È un altro tentativo di rendere questo Natale quanto più normale possibile, almeno per i nostri bambini”.