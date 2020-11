UNA NUOVA DIREZIONE PER IL CASTELLO SVEVO DI TRANI 28/11/2020 La Direzione regionale Musei Puglia comunica la nomina, a seguito di interpello, del nuovo direttore del Castello svevo di Trani, l’Arch. ANITA GUARNIERI.



ANITA GUARNIERI, architetto del Mibact Direzione regionale Musei Puglia, dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici. Ha lavorato presso il Segretariato Regionale (2010-2018) e presso la Regione Puglia Dipartimento Turismo economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio (2018-2020). È stata una delle referenti ministeriali per l’elaborazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR).



Ha svolto numerosi incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, progettazione e direzione lavori nell’ambito di lavori pubblici finanziati anche con Fondi Europei. Tra i più rilevanti: il Kursaal Santalucia e il Mercato del Pesce a Bari, il Parco Archeologico di Monte Sannace a Gioia del Colle, Castel del Monte, il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, la Tomba della Medusa e annesso Museo ad Arpi (FG).



Vanta una pluriennale attività scientifica e formativa nell’ambito della conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali. È autrice di due monografie: Pietre di Puglia. Il restauro del Patrimonio Architettonico in Terra di Bari tra Ottocento e Novecento, Gangemi editore, Roma 2007 e Storie di un castello. Museo Archeologico Nazionale della Daunia, Adda editore, Bari 2016; co-curatrice di: Tutela e valorizzazione del paesaggio in Puglia: nuovi percorsi di copianificazione, Gangemi editore, Roma 2013, nonché di numerosi articoli e saggi scientifici.



Insediata da pochi giorni, la nuova direttrice, affronterà l’impegnativo incarico con tutta la competenza che possiede.

La Direzione regionale Musei Puglia le porge i migliori auguri per una proficua collaborazione con il territorio