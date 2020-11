Da oggi fino a venerdì, per gli studenti di Puglia e Basilicata, torna il Salone dello Studente “Campus Orienta” 30/11/2020 Da oggi fino a venerdì, per gli studenti di Puglia e Basilicata,

torna il Salone dello Studente “Campus Orienta”

la fiera dell’orientamento alle scelte post-diploma



Dopo 28 anni di realizzazione in presenza l’orientamento alle scelte post diploma per la prima volta si fa digitale su www.salonedellostudente.it

30 novembre 2020

Proseguendo nel suo tour, che toccherà fino a febbraio, tutte le regioni italiane, il Salone dello Studente “Campus Orienta” torna a volgere la prua in Puglia e Basilicata, dove, dopo 28 anni di realizzazione in presenza sceglie uno spazio virtuale: da oggi, lunedì 30 novembre fino al 6 dicembre, gli studenti troveranno sul portale 45 webinar e più di 50 stand virtuali di università, accademie e istituti tecnici superiori, per conoscere tutta l’offerta didattica post-diploma della Puglia e del resto d’Italia.

Con presentazioni dei corsi di laurea, workshop sul lavoro e incontri di counseling collettivi e individuali.



Un modo completamente nuovo di fare orientamento, che viene incontro anche alle mutate esigenze comunicative di università e centri di formazione. “Il nostro ateneo da anni organizza iniziative di orientamento dirette agli studenti delle scuole superiori”, ha detto Anna Paterno, docente delegata ai Percorsi formativi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, tra gli atenei del territorio partecipanti al Salone insieme all’Università del Salento. “L’emergenza sanitaria ha stimolato la sperimentazione di nuove modalità di comunicazione con gli studenti iscritti o immatricolandi ai 124 corsi di studio dell’ateneo. Abbiamo quindi utilizzato una pluralità di mezzi e occasioni per coinvolgere nel “Mondo Uniba” i ragazzi, garantendo l’interazione con loro e la possibilità di raggiungerli anche mediante un monitor o un cellulare. Questa evoluzione comprende anche la partecipazione al Salone dello Studente, che, nella sua nuova veste, ci offre un’opportunità in più per entrare in contatto con un’ampia platea di ragazzi e con le loro famiglie”.



Un cambiamento profondo che investe anche la scuola e la didattica. Per questo il Salone dello Studente si rivolge anche agli insegnanti con uno spazio loro dedicato (www.salonedellostudente.it/docenti/). In particolare, al Salone dello Studente della Puglia e della Basilicata i docenti potranno seguire i convegni organizzati da Aspic, Scuola superiore europea di counseling. Il workshop “DAD, un altro modo di fare scuola tra necessità didattiche e finalità educative”, condotto da Claudio Boccia, counselor, psicologo, formatore e presidente di Aspic Bari, vuole essere un’occasione di riflessione sulle difficoltà e le opportunità che l’introduzione massiva della didattica online ha generato nel mondo della scuola (1 dicembre, ore 16.10). Il secondo incontro “Ascoltare per orientare. Come accompagnare gli studenti nella scelta” aiuterà gli insegnanti nel loro importantissimo compito di guida e supporto per le scelte post diploma dei ragazzi (3 dicembre, ore 16.10).



IL PROGRAMMA DEL SALONE

Gli incontri live nella Sala Workshop vanno da lunedì 30 a giovedì 3 dicembre dalle 9.00 alle 17.00 circa. Nel Padiglione Espositivo virtuale i ragazzi troveranno gli stand di università, accademie e Its dove parlare direttamente, proprio come a uno sportello o a uno stand reale, con orientatori e counselor e persino contattare le Segreterie Studenti dei singoli atenei. Materiali informativi come brochure dei corsi, video-presentazioni e video-tutorial psico-pedagogici restano sempre disponibili, così come il motore di ricerca www.salonedellostudente.it/ricerca-atenei, valore aggiunto della piattaforma che consente di scoprire, analizzare e confrontare tutti i corsi di laurea di tutte le università italiane.

I webinar e i convegni interattivi online sono validi come Pcto (ex alternanza scuola-lavoro): un aiuto validissimo per gli studenti che in questo periodo sono impossibilitati, a causa della pandemia in corso, ad accumulare le 200 ore triennali (400 per gli istituti tecnici e professionali) di progetti, stage ed esperienze necessarie al proprio curriculum scolastico.

Uno sguardo al futuro è lanciato dal webinar “Il mondo del lavoro sta cambiando. Tu sei pronto?” a cura della rete dei Global Shapers (3 dicembre, ore 15.00): come intuire i cambiamenti in atto per sintonizzare scelte di studio e di lavoro future.

Fra i numerosi servizi a disposizione anche test sull’intelligenza multipla, sulle aree post-diploma e sugli interessi scientifici, test linguistici, attitudinali e il questionario Teens’ Voice che raccoglie aspirazioni, progetti e valori delle nuove generazioni. Inoltre, sportelli di coaching professionale e di orientamento didattico.



Quasi 300mila accessi alla piattaforma, 1 milione e 500mila pagine consultate e 150mila presenze agli incontri con gli atenei. Migliaia di scuole, insegnanti, studenti e famiglie. Sono questi i numeri che, in un solo mese, ha realizzato il Salone dello Studente Campus Orienta Digital, la manifestazione di orientamento post diploma, nella sua versione interattiva online, inaugurata lo scorso 26 ottobre e già sperimentata da Abruzzo e Molise, Sicilia, Lazio, Piemonte e Lombardia.



“Un successo che conferma quanto l’orientamento per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori sia un’esigenza imprescindibile”, ha detto Domenico Ioppolo, COO Campus Orienta. “In un momento come questo, in cui le scuole hanno subito un nuovo stop, il futuro dei giovani non può fermarsi: i ragazzi hanno il diritto di immaginare e di scegliere il proprio percorso formativo in maniera consapevole e informata”.

“Ci aspettiamo un ottimo risultato anche per Puglia e Basilicata, le cui edizioni in presenza, negli anni scorsi, hanno sempre fatto registrare altissime percentuali di partecipazione tra le scuole”, ha chiuso Domenico Ioppolo.



Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve anche un kit di pre-orientamento che comprende strumenti e manuali psico-pedagogici per mettere a punto le analisi delle proprie caratteristiche e i conseguenti criteri di scelta.

Il programma completo dell’iniziativa è al link https://www.salonedellostudente.it/events/salone-di-bari-2019





È un evento: Campus Orienta; Class Editori. In collaborazione con: Esercito; Giovani Imprenditori Confindustria; Fondazione CARIPLO; Job Farm, Indire; Unioncamere, Irase Nazionale; Gambero Rosso Academy; ESN Erasmus Student Network; WiseMindPlace; Reputation Manager; UK Studiare nel Regno Unito; Talents Venture; Aspic; Global Shapers. Media partner: Telesia. Sponsor: Intesa Sanpaolo; Pegaso Università Telematica.



Campus Orienta, il Salone dello Studente, è la manifestazione che dal 1990 ha coinvolto oltre 6 milioni di studenti su tutto il territorio italiano, diventando punto di riferimento per i giovani in uscita dalla scuola secondaria, per le loro famiglie e per i docenti. Dopo 30 anni dal vivo, nel 2020 è diventato per la prima volta anche piattaforma virtuale online. Durante l’anno scolastico 2018/2019, il Salone ha coinvolto 250.000 giovanissimi in 13 tappe su tutto il territorio italiano, 304 partner (108 accademie e istituti di formazione, 78 università, 50 istituzioni pubbliche e private, 41 scuole ed enti di formazione, 27 aziende); con 593 appuntamenti fra presentazioni, convegni workshop. È stato visitato da 2.567 scuole di cui: 1.463 licei (pari al 54,1% del totale dei licei italiani), 668 istituti tecnici (il 26,3% di loro), 436 istituti professionali (25,8%), con l’accompagnamento di 7.532 insegnanti.