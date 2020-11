Bari - IL NEO ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE PUGLIA, INCONTRA A BARI LA DELEGAZIONE CASAMBULANTI 30/11/2020 IL NEO ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REGIONE PUGLIA, ALESSANDRO DELLI NOCI, INCONTRA A BARI LA DELEGAZIONE CASAMBULANTI. IN VIDEOCONFERENZA IL DIRIGENTE REGIONALE DEL SETTORE.

SAVINO MONTARULI e SALVATORE MARTINA (CASAMBUANTI): “INCONTRO TECNICO MOLTO PRODUTTIVO. UN PERCORSO DI CONDIVISIONE NEL MOMENTO PIU’ DIFFICILE PER LA CATEGORIA. A BREVE LE LINEE GUIDA REGIONALI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI”.





Si è tenuto nella mattinata di lunedì 30 novembre, presso l’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, a Bari, l’incontro tra il neo Assesore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e la Delegazione CasAmbulanti Puglia.

Un incontro al quale ha partecipato, in videoconferenza, anche il dirigente Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione attività economiche artigianali e commerciali - servizio mercati e infrastrutture, Francesco Giovanni Giuri.

La relazione introduttiva è stata affidata al Coordinatore nazionale CasAmbulanti, Savino Montaruli, il quale si è soffermato su aspetti di primaria importanza quali: il rinnovo automatico delle concessioni ambulanti in scadenza al 31 dicembre 2020, su cui il dottor Giuri ha garantito l’immediata emanazione delle linee guida regionali alle quali i comuni devono attenersi; la questione relativa alla chiusura dei mercati e gli approfondimenti sul sistema della rappresentanza regionale delle imprese che va profondamente riformato. Il Presidente Salvatore Martina ha approfondito la tematica relativa ai mercati della zona di riferimento ricevendo rassicurazioni direttamente dall’Assessore Delli Noci di un intervento regionale con A.N.C.I. Puglia per dialogare con i sindaci sul delicato argomento della chiusura dei mercati laddove previsto per ordinanza sindacale.

Presenti all'incontro anche il vice sindaco di Francavilla Fontana, Maria Passaro e l'assessore alle Attività Produttive dello stesso comune, Domenico Magliola, i quali hanno sottolineato la grande attenzione che il Comune di Francavilla Fontana continua a manifestare nei confronti di una Categoria così importante qual è quella del Commercio su aree pubbliche dimostrandolo nei fatti e nei comportamenti adottati nell'intero periodo della pandemia a salvaguardia di queste preziose attività economiche.