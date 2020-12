CHIUSURA AL PUBBLICO DEI LUOGHI DELLA CULTURA FINO AL 15 GENNAIO 2021 04/12/2020 In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020, la Direzione regionale Musei Puglia comunica che dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica” (art. 1, co. 9, lett. r).



Con l’augurio di ritrovarci presto di persona, vi invitiamo a seguire costantemente le iniziative digitali dei nostri luoghi della cultura tramite in nostri canali istituzionali e social.