ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO: PIÙ DI 1800 LE OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 04/12/2020 ETJCA-AGENZIA PER IL LAVORO: PIÙ DI 1800 LE OPPORTUNITÀ

DI OCCUPAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

IN VISTA DEL NATALE E NON SOLO



ETJCA, fra i primi 10 player del mercato,

è alla ricerca di figure professionali da inserire in diversi settori,

dall’industria metalmeccanica a quella alimentare, dalla logistica al settore ospedaliero



Milano, 4 dicembre 2020 - ETJCA - Agenzia per il lavoro interamente italiana e indipendente, ha all’attivo oltre 1800 ricerche di lavoro, che riguardano diversi ambiti e settori. Diffusa su tutto il territorio, ETJCA ha come mission quella di selezionare personale qualificato ed esperto in grado di rispondere adeguatamente alle richieste del mercato, in continua evoluzione.



Grazie alla tecnologia e a innovativi strumenti di headhunting, ETJCA è in grado di individuare i migliori talenti per ciascun progetto, in maniera flessibile e personalizzata. I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.



Attualmente sono ancora molto richieste figure professionali appartenenti all’industria metalmeccanica – circa 360 in tutta Italia, con particolare attenzione a carpentieri, operai meccanici, addetti alla qualità, saldatori e manutentori.



Il perdurare dell’emergenza sanitaria registra una continua domanda di infermieri e operatori socio sanitari, specialmente nel Nord Italia, dove le posizioni aperte sono circa 180.



L’avvicinarsi del Natale fa aumentare l’occupazione temporanea nell’industria alimentare, in particolar modo di addetti alla produzione, confezionamento ed imballaggio. In generale, il comparto della grande distribuzione e dei supermercati continua a rappresentare uno dei più attivi, trasversalmente a tutte le regioni. Tra le figure maggiormente ricercate: addetti alla vendita, salumeria, addetti all’inventario (oltre 100), addetti al banco e scaffalisti.



Anche il settore dei trasporti e della logistica è in movimento, alla ricerca di addetti all’inserimento dati delle spedizioni, autisti e driver, addetti al magazzino.



Nel Nord Italia sono più di 1200 le offerte di lavoro: in Lombardia si cercano prevalentemente figure per il settore della grande distribuzione, sanitario e metalmeccanico. In Veneto ETJCA organizza orientamenti professionali gratuiti per la ricollocazione di lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro. In Piemonte sono fortemente richiesti operatori sanitari e addetti all’industria alimentare, mentre in Liguria si cercano diversi addetti all’inventario.



Molte le opportunità anche nel Centro Italia dove in Emilia Romagna vengono ricercate oltre 270 figure, che spaziano dalla cura della persona in ambito ospedaliero a professionisti dell’industria metalmeccanica. Anche in Toscana si selezionano operai e tecnici dell’industria metalmeccanica, oltre a impiegati dell’industria alimentare e assistenti sociali. Nel Lazio sono aperte circa 90 posizioni, che includono manutentori polivalenti e ingegneri, consulenti commerciali e informatori medico scientifici.



Anche nel Sud Italia e nelle Isole sono tante le proposte di lavoro, soprattutto in Puglia, dove si selezionano addetti alle vendite, addetti alla contabilità e al customer service, per citarne alcuni.



Tutte le offerte di lavoro sono visualizzabili all’indirizzo https://career.etjca.it/jobs.php?lan=it

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata. Per sottoporre la propria candidatura a un’offerta di lavoro specifica, è necessario registrarsi al sito di ETJCA con pochi e semplici passaggi.







Sito ufficiale: https://www.etjca.it/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/etjca-s-p-a-/

Facebook https://www.facebook.com/Etjca/