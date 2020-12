Webinar di prevenzione alle sostanze stupefacenti: Cannabis, ne conosci davvero gli effetti? 05/12/2020 Webinar di prevenzione alle sostanze stupefacenti: Cannabis, ne conosci davvero gli effetti?

I volontari di Dico NO alla Droga Puglia incontreranno gli studenti di San Ferdinando.



Da nuove collaborazioni un grande progetto : il Comune di San Ferdinando,l’associazione Dico NO alla droga Puglia e le scuole: L’Istituto Superiore “Michele Dell’Aquila”, l’IC “Giovanni XXIII” e l’IC “De Amicis”insieme per una serie di incontri che si svolgeranno online, nel corso dei quali si affronterà l’argomento della di prevenzione con riferimento alle sostanze stupefacenti e all’ alcol. Il primo appuntamento si svolgerà mercoledì 9 Dicembre alle ore 16.00 attraverso la piattaforma ZOOM.



Si inizierà con i saluti e le presentazioni del Dott. Salvatore Puttilli, Sindaco del Comune di San Ferdinando, la Dott.ssa Camporeale, Vicesindaco e l’Avv. Barbara Fortunato, Presidente dell’associazione Dico NO alla droga Puglia.



Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Elisa Luzzi, farmacista, del Dott. Giuseppe Poggi, Funzionario della Sezione Antidroga di Bari, l’Avv. Giampiero Milone, Penalista del Foro di Bari e infine con la testimonianza della Sig.ra Feliciana Galtieri.



Lo scopo di questa iniziativa è quello di informare correttamente i giovani di San Ferdinando riguardo ai reali effetti delle droghe e dell’abuso di alcol: è la disinformazione che porta sempre a scelte scorrette.



Il Presidente dell’associazione , l’Avv. Barbara Fortunato, sostiene che: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard. Per questo da anni l’associazione organizza,negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti.