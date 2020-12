CSV Brindisi - Lecce - Rileggere il Terzo Settore, Legalitŕ e sconfiggere la pandemia 07/12/2020 Rileggere il Terzo Settore, Legalità e sconfiggere la pandemia, ecco la sfida di chi resta

Battute finali, questo week end, per il Festival del Volontariato con annunci importanti del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento e di Aldo Pulli (Coop Alleanza 3.0) sul progetto per aiutare la ricerca scientifica a trovare la terapia al Covid-19 attraverso lo sviluppo di anticorpi monoclonali.



Si è concluso questo fine settimana, in concomitanza con la Giornata Internazionale del Volontariato, il Festival del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento “Strade Volontarie-La sfida di chi resta”. E lo ha fatto raccogliendo i risultati delle sfide presenti e future: la sfida della restanza, la sfida di educare e la sfida delle differenze. Ma soprattutto la conclusione ha edificato un ponte solido con le azioni future.

“Il mondo del Terzo Settore, da quanto emerso, ha necessità di una nuova lettura dei volti del volontariato e dell’associazionismo per rimodulare la propria attività alle emergenze dettate da questa contingenza- ha dichiarato Luigi Conte –Presidente del CSV Br Le Volontariato nel Salento- Lo sforzo è quello di saper leggere le nuove esigenze, le povertà che emergeranno nell’immediato futuro e soprattutto la capacità di attrarre nuova linfa attorno al mondo del volontariato”

Durante l’ultima serata infatti il testimone di un futuro migliore è stato passato ai giovani, simbolicamente rappresentati dai 7 vincitori del concorso video letterario “Giovani & Volontariato”. La prospettiva di un mondo migliore passa da una mentalità rinnovata e che il CSV Br Le ha sintetizzato spiegando il nuovo progetto rivolto a centinaia di studenti della provincia di Lecce (già in atto e che si concluderà nel 2021): Il Palio della Legalità. Un progetto basato sulla forza del rispetto delle regole e del lavoro di squadra per poter vincere l’illegalità in ogni area della vita quotidiana e della società moderna. Un percorso con laboratori pedagogici e di progettazione che coinvolgerà centinaia di studenti per valorizzare, tra le altre cose, il quartiere delle ex-167 B e C di Lecce ed un bene pubblico poco valorizzato: il parco Trax Road.



Ma il Festival ha raggiunto, in linea con l’Agenda ONU 2030, obiettivi di partnership e in particolare preziosa si è rivelata la collaborazione con Coop Alleanza 3.0, la quale attraverso Aldo Pulli – Presidente Presidente soci zona Brindisi Lecce Coop Alleanza 3.0 -ha annunciato un importante iniziativa sociale per sconfiggere il COVID-19.

“Insieme contro la pandemia possiamo essere più forti- ha dichiarato Pulli- Oggi, durante questa seconda ondata, la Cooperativa si mobilita su un progetto in grado di fare la differenza: una ricerca scientifica che punta a trovare la terapia al Covid-19 attraverso lo sviluppo di anticorpi monoclonali. Dal 1° dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, puoi aiutare anche tu a raccogliere 1.500.000€, insieme alle altre cooperative, per assumere ricercatori, acquistare attrezzature e materiali di consumo a favore della fondazione di ricerca Toscana Life Sciences, una ricerca sugli anticorpi monoclonali per trovare terapie efficaci per curare chi è colpito da Covid-19. Puoi donare 1 euro o 5 euro alla cassa o, se sei socio Coop, l'equivalente in punti della Raccolta 2020 (100 o 500 punti) anche online. Ogni contributo raccolto verrà raddoppiato da Coop Alleanza 3.0 grazie al fondo emergenza Coronavirus!”

Il Festival Strade Volontarie – La sfida di chi Resta ha visto l’adesione di oltre cento realtà associative operanti nel territorio salentino. Ha goduto del patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Provincia di Brindisi, Città di Lecce, Città di Corsano, Università del Salento, CSVnet. In collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Il Palio della Legalità: https://www.csvbrindisilecce.it/palio-della-legalita/

Vincitori Concorso "Giovani e volontariato- la sfida di chi resta":



VINCITORI CONCORSO GIOVANI E VOLONTARIATO

SEZIONE VIDEO:

Autrice: ARIANNA CHLOE FAVALE

Titolo dell’opera: Volontari di…PROSSIMITÀ

Motivazione:Video incentrato sull'esperienza del Centro di Prossimità StazioniAMO, ben fatto dal punto di vista creativo. Buona anche l'interpretazione della protagonista.

Autrici: MARTINA RUSSO, ALESSANDRA VIGLIOTTI (LICEO SICILIANI di LECCE)

Titolo dell’opera:Build the future by helping the others

Motivazione: Il video, girato nel centro "Handicap e solidarietà", rispecchia i principi del volontariato: condivisione, accoglienza e amore per il prossimo. Dimostra che l'incontro con l'altro è sempre stimolo di crescita reciproca.

Autore: EMANUELE RENNA (ISTITUTO "O.G.Costa")

Titolo dell’opera: Vita da "cittadinanza"

Motivazione: Incarna pienamente i canoni del concorso. Idea realizzata con evidente passione e partecipazione.

SEZIONE SCRITTI

Autrice: STEFANIA ARGENTIERO

Titolo dell’opera: Il diario di una volontaria

Accompagniamo una persona che dedica la sua giornata agli altri. La seguiamo negli spostamenti e nei pensieri che ci fanno partecipare a questa giornata dedicata agli altri. L'attività nella SARTORIA CASA FRANCESCO è ben disegnata e ci aiuta a comprendere anche l'evoluzione che il volontariato ha dovuto elaborare a causa del Covid 19.

Motivazione: Componimento ottimo per coerenza con le finalità del concorso, per il messaggio che trasmette e per il suo contenuto. Eccellenti le capacità espressive dimostrate.

Autrice: ELEONORA SPAGNA

Titolo dell’opera: Tra l'essere e il fare c'è di mezzo il cuore

Motivazione: Colpisce innanzi tutto lo stile che richiama le favole e che viene utilizzato per introdurci nel mondo concreto del volontariato attraverso i colori. Eleonora Spagna, nel suo elaborato, è riuscita a raccontare al meglio il significato dell'esperienza del volontariato, illustrando, con efficace estro narrativo, l'attività e il valore di alcune delle principali realtà operanti in provincia di Lecce.

Autore: ANDREA SPAGNOLO SCURTI

Titolo dell’opera: StazioniAMO

Motivazione: Lodevole per coerenza, messaggio e contenuto. Accattivante la tecnica espositiva utilizzata.