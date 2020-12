Castellana Grotte, un nuovo patto di inclusione sociale con il ReD 3.0 08/12/2020 Castellana Grotte, un nuovo patto di inclusione sociale con il ReD 3.0



Un nuovo patto di inclusione sociale grazie al quale i cittadini di Castellana Grotte beneficiari potranno accedere a progetti socio lavorativi tramite la misura di contrasto alla povertà ReD 3.0 della regione Puglia. Delle opportunità e della valenza sociale della misura se ne discuterà in una videoconferenza aperta agli Istituti Scolastici, agli Enti Religiosi, alle Organizzazioni del Volontariato e agli Enti del Terzo Settore di Castellana Grotte giovedì 10 dicembre alle ore 16.00. Le realtà interessate a partecipare alla riunione possono scrivere a: servizisociali@comune.castellanagrotte.ba.it



La videoconferenza, alla quale parteciperanno l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Tommaso Pace e l’assistente sociale dell’ambito territoriale Teresa Maggipinto, si svolgerà sulla piattaforma Google Meet. Durante l’incontro verranno illustrati tutti i requisiti e i passaggi per l’accreditamento dell’associazione all’iniziativa e le caratteristiche del progetto il cui avvio segnerà la creazione di nuove opportunità per molti cittadini inoccupati.