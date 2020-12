Ruvo di Puglia - BUONI ACQUISTO PER PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: C’È TEMPO FINO AL 14 DICEMBRE PER LE RICHIESTE 08/12/2020 TORNANO I BUONI ACQUISTO

PER PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ: DISPONIBILI 250.000 EURO

C’È TEMPO FINO AL 14 DICEMBRE PER INOLTRARE LE RICHIESTE AL COMUNE



È stato pubblicato sul sito del Comune di Ruvo di Puglia un nuovo “Avviso per la concessione di buoni acquisto a favore di persone e/o nuclei familiari in condizione di disagio economico causato dalla emergenza epidemiologica COVID-19”.

L’avviso ha un valore complessivo di 250.000 euro ed è riservato a persone e famiglie in condizione di disagio economico causato dalla sospensione, dalla cessazione o dalla restrizione delle attività produttive industriali e commerciali a causa del COVID.



Possono richiedere i buoni acquisto i nuclei familiari residenti nel Comune di Ruvo di Puglia che possono attestare uno stato di bisogno o di grave disagio correlati agli effetti economici dell’emergenza da COVID-19, purché non percepiscano già altri sostegni pubblici (es. Reddito di Cittadinanza, Reddito di Dignità ed altre forme di interventi di sostegno al reddito), non ricevano già i contributi statali previsti in conseguenza dei provvedimenti restrittivi per emergenza COVID-19, (in particolare le prestazioni previste in esito all’entrata in vigore del D.L. n. 154 del 23/11/2020), nel mese di novembre 2020 non abbiano percepito entrate significative, non abbiano da parte somme disponibili rilevanti (risparmi, conti in banca, ecc).

Previste anche possibilità di sostegno a famiglie con percettori di contributi in forma ridotta.

Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti potranno andare buoni da un minimo di 100 euro a un massimo di 600 a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare con ulteriori bonus in caso di minori con meno di 14 anni.



Per presentare domanda è necessario compilare il modulo presente sul sito del Comune di Ruvo di Puglia al seguente link[url] https://ruvodipuglia.buonospesa.eu/[/url]

Alla domanda, che dovrà indicare i requisiti di ammissione posseduti dal nucleo, andranno allegati i documenti di identità del richiedente e gli estratti conto al 30/11/2020 dei depositi bancari e postali posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle attestazioni

Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 14/12/2020.



I buoni acquisto sono spendibili entro il 31/03/2021 liberamente in qualsiasi esercizio commerciale aderente all’iniziativa per l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, articoli per l’igiene e la cura della persona e della casa, abbigliamento per minori di età 0-14 anni.



L’accesso ai buoni sarà comunicato ai beneficiari dopo la verifica direttamente dall’Ufficio Attività Sociali Educative e Culturali del Comune contestualmente al codice univoco (identificativo del beneficiario e correlato alla sua carta di identità), l’importo concesso e le istruzioni per l’utilizzo dello stesso.

Il cittadino con il proprio buono potrà recarsi presso i negozi convenzionati con l’Ente e utilizzarlo per acquistare i prodotti dimostrando di esserne l’intestatario.

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.



Per ogni ulteriore informazione, gli interessati, durante il periodo di vigenza dell’Avviso, potranno contattare telefonicamente gli Uffici comunali: - al numero 080/9507409, tutti i giorni, escluso sabato, domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00; - tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: ssruvo@gmail.com. Luca Basso