[PHOTOGALLERY] HBARI 2003 RIPARTE NONOSTANTE IL COVID. E PRESENTA LA NUOVA MAGLIA PER L’ANNO SPORTIVO 2020/2021 ! 11/12/2020 L’HBARI 2003 puntuale come sempre, riapre i battenti per il nuovo anno sportivo agonistico 2020/2021 nel quale parteciperà al Campionato nazionale di serie B di Basket in Carrozzina.







Si è svolta oggi, 10 dicembre 2020, alle ore 11.00 presso l’Atrio del Palazzo di Città, la manifestazione di presentazione della nuova divisa da gioco che gli atleti dell’Associazione HBari2003 del presidente Giovanni Romito, indosseranno nel corso della stagione agonistica 2020/21. Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il Sindaco della Città di Bari, ing. Antonio DeCaro a cui è andato il profondo ringraziamento della Associazione sportiva per la concessione del patrocinio del Comune di Bari per l’imminente anno sportivo, e l’assessore allo sport Pietro Petruzzelli.



Erano, inoltre, presenti il Consigliere della giunta CONI Puglia, Pierfrancesco Romanelli, l’avv. Antonio Maria Lascala dell’Associazione GensNova e la dott.ssa Rossella Dituri, responsabile del Sevizio Comunicazione in rappresentanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.



Per effetto delle limitazioni dovute al Corona Virus, il girone cui farà parte la squadra, e più precisamente, il Girone E, sarà composto da: Termoli, Crazy Ghosts Battipaglia, Sportinsieme Barletta e Hbari 2003. Il campionato avrà inizio il 7 febbraio 2021 e la fase a gironi terminerà il 21 marzo 2021. Successivamente, i play off per la promozione in serie A, (che la squadra barese ha tutte le carte in regola per disputare fino in fondo) termineranno il 25 aprile 2021.



Anche quest’anno la preparazione della squadra sarà affidata ai tecnici Andrea Altieri e Angelo Cassano, supportati dal punto di vista organizzativo e logistico dal Consiglio Direttivo dell’HBARI 2003 nella persona di Giovanni Romito, Ivo Castaldo, Francesco Cramarossa, Fabrizio Romito.



Le attività sportive hanno avuto inizio, come di consuetudine, dal 1° settembre u.s., con l’avvio della preparazione atletica e tecnica del basket in carrozzina e gli incontri in palestra con i ragazzi disabili intellettivi.







Come preannunciato nel corso della manifestazione, l’anno sportivo si presenta particolarmente ricco di impegni ed ambizioni per la società barese che ha visto raddoppiare, nell’ultimo periodo, il numero dei praticanti e che, attraverso lo sport, quest’anno gestirà un gruppo di circa 60 persone con disabilità fisiche e mentali così suddivisi:



1. La squadra agonistica di basket in carrozzina;

2. la squadra dei ragazzi con disabilità intellettiva mentale

3. il gruppo di basket in carrozzina con l’avviamento per i nuovi atleti

Un successo, quello di questa realtà del territorio barese, senz’altro dovuto alla dedizione, alla competenza, alla coerenza e all’impegno di tutto lo staff societario finalizzato ad offrire alle persone disabili uno strumento di benessere per la mente e la persona.



Come spiegato nel corso della manifestazione, “la scelta del basket come mezzo per il raggiungimento di questi obiettivi non è casuale, ma è legata all’alta efficacia riabilitativa di questa attività che consente, in maniera molto coinvolgente, il potenziamento della muscolatura residua della persona con difficoltà di deambulazione e il miglioramento della gestione della carrozzina da passeggio, soprattutto nel superamento delle barriere architettoniche che ci circondano”.



E, ancora, nonostante lo stop legato ai problemi di distanziamento e di utilizzo delle palestre, l’HBARI 2003 non ha fermato le proprie attività in favore delle persone con disabilità intellettiva e loro famiglie verso le quali ha avviato interventi sociali di aiuto ai bisogni quotidiani, ad esempio con la distribuzione di dispositivi di protezione. “Le attività di miglioramento della condizione psico-fisica delle persone con deficit intellettivo (basket per disabili mentali) rappresentano un servizio unico in tutto il sud Italia e non solo” -è stato detto oggi-; “le iniziative extra sportive, di distribuzione di omaggi a domicilio come uova pasquali e alimenti, per cui dobbiamo ringraziare la Divella, oppure di libri per restare a casa, per la quale abbiamo collaborato con la Associazione GensNova dell’avv. La Scala, e ancora di distribuzione di abbigliamento ricevuto da una azienda del BariCentro, o di distribuzione di materiali che riceviamo costantemente dalla Promomedia Incentive, sono il frutto di un grande lavoro sul territorio”.







L’associazione sportiva HBari2003 ha, perciò, rivolto il più sentito ringraziamento, ancora una volta, alla FONDAZIONE PUGLIA e al suo Presidente, prof. Paolo Spinelli, sempre sensibile alle problematiche sociali; ente che ha creduto fermamente nello sport come grande strumento di riabilitazione e che da anni sostiene il gruppo di Gianni Romito: “sostegno per cui ringraziamo il Presidente, Prof. Paolo Spinelli, che oggi non ha potuto raggiungerci, e che ci ha consentito di raggiungere questi risultati”.







Il ringraziamento è andato anche alle altre società che con il loro contributo hanno permesso all’HBari2003 di affrontare il campionato: l’AMGAS SRL che, “grazie anche alla sensibilità del presidente Vanni Marzulli, affiancherà la squadra sportiva durante il campionato nazionale” nonchè la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA e il Presidente della Banca il Prof. Leonardo Patroni Griffi, che sosterrà ufficialmente l’associazione inserendo il nome dell’Hbari2003 nel progetto “Bari Calcio”, che, perciò, sarà presente sulle locandine ufficiali della Banca.







“Un anno, nel quale contiamo di raggiungere altissimi risultati per la nostra Città: divertimento, crescita umana, vivere la vita attraverso lo sport, ma soprattutto attraverso lo sport abbattere tutte le barriere mentali e architettoniche del nostro territorio”.