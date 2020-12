[PHOTOGALLERY] 12 dicembre - “Ulisse re dei viaggi e dei bugiardi” della compagnia teatrale Hurricane di Andria in scena su Pop TV 12/12/2020 La compagnia andriese Hurricane in scena su Pop TV

Sabato 12 dicembre su Pop Tv, visibile dal sito [url]www.poptelevision.it e[/url] dalle app gratuite per ios e android, alle 21 (ora italiana), sarà trasmesso lo spettacolo teatrale “Ulisse re dei viaggi e dei bugiardi” della compagnia teatrale Hurricane di Andria (BT), all’interno della rassegna “With Puglia”, pensata per gli italiani all’estero ma anche per far conoscere la Puglia attraverso il teatro e realizzata in collaborazione con Fita Puglia, con il patrocinio del Comune di Bitonto.

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Tondolo, pone al centro un eroe sui generis, un uomo che, dopo aver vagabondato per vent’anni, torna alla sua Itaca carico di speranze e illusioni. Ad attenderlo però c’è una Penelope stanca di rifiutare i Proci e desiderosa di rifarsi una vita in barba al mendace marito. L’omosessualità viene, così, scambiata per claustrofobia, le navi straniere temono di essere respinte dagli idranti di un incazzato Salvini, e la ”pesciofilia” è solo uno dei crimini perpetrati ai danni di Sirene danzanti e ipnotiche. Un canto, il loro che non lascia indifferente Ulisse o Odysseo, due nomi che, sul palco, si alternano con simpatia e volontaria confusione, qualità di un bugiardo per eccellenza, incallito seduttore e buffo scansafatiche. Sgamato perfino dai suoi soldati, Ulisse tradisce i valori greci accattivandosi il pubblico con battute e gag pensate non solo per la platea intramoenia, ma anche per un parterre extra regionale, un successo di cui l’ideatore del “Cavallo di Troia” sembra vantarsi anche con il padre Laerte, il figlio Telemaco, e Alcinoo, re dei Feaci. Sprezzante del pericolo, l’Ulisse descritto dalla Compagnia Hurricane ripercorre le orme di quello narrato da James Joyce nell’epifania di amori effimeri, relazioni fugaci con le varie Calipso, Nausicaa e la Maga Circe, ribattezzata per l’occasione ”Cicèt.

La compagnia Hurricane nasce ufficialmente nel 2018, ma apre le scene a fine 2016 con la messa in scena dello spettacolo sulla Divina Commedia, una parodia di un classico della letteratura italiana. La compagnia e’ attualmente composta da diversi interpreti, che a seconda dello spettacolo, possono variare dai 15 ai 20 componenti (tra attori e ballerine).

Questo, come tutti gli spettacoli, sarà trasmesso per una settimana, con vari orari, che saranno indicati sulle pagine social di Pop Tv, per dare a tutti i partner di questa iniziativa, sparsi nel mondo, la possibilità di vedere gli spettacoli comodamente. Tra i vari supporter dell’iniziativa oltre ad associazioni e federazioni di italiani all’estero, il progetto è sponsorizzato da Panzerotti Bites, di Vittoria Lattanzio e Pasquale De Ruvo, giovani pugliesi, di Bitonto lei e di Ruvo lui, che hanno esportato una delle più singolari tradizioni della cucina pugliese, il panzerotto, a Brooklyn (New York).





Pop Tv: www.poptelevision.it

Info: 3474360942 – info@poptelevision.it

Inizio spettacolo: 21,00