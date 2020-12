Ruvo di Puglia - BABY SITTER, COLF E BADANTI PER PERSONE CON DISABILITÀ: 40.000 EURO IN VOUCHER PER AIUTARE LE FAMIGLIE 11/12/2020 È stato pubblicato sul sito del Comune di Ruvo di Puglia l’avviso pubblico per sostegno al lavoro di cura familiare rivolto alle famiglie con minori fino a 11 anni impegnati nella didattica a distanza o con persone non autosufficienti.



L’avviso è finanziato con risorse regionali e ha una dote di 40.000 euro.

I contributi hanno l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari composti da adulti lavoratori che in questo periodo di pandemia si trovano ad affrontare il carico del lavoro di cura nei confronti dei componenti fragili (bambini e persone non autosufficienti) senza ulteriori aiuti e facendo ricorso ad assistenti familiari (baby sitter, colf e badanti) per il supporto nell’attività didattica dei minori e nell’assistenza domiciliare delle persone anziane, ammalate o con disabilità.



Possono usufruire dei “voucher per servizi di cura” i nuclei familiari residenti a Ruvo di Puglia con un ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui siano presenti minori tra i 6 e gli 11 anni impegnati nella didattica a distanza o familiari affetti da grave non autosufficienza riconosciuta per i quali è stata sospesa la frequenza dei centri diurni e in cui ogni componente adulto convivente sia regolarmente occupato.

In caso di sospensione della frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per provvedimenti connessi al contenimento della pandemia potranno accedere ai voucher anche famiglie con minori fra i tre mesi e i 5 anni.



Il voucher per servizi di cura familiare può essere utilizzato per la retribuzione degli assistenti familiari (baby sitter, colf e badanti) di supporto nell’attività didattica dei minori e nell’assistenza domiciliare delle persone anziane, ammalate o con disabilità, quale intervento sostitutivo dei servizi scolastici e semiresidenziali per persone in condizione di disabilità temporaneamente sospesi.



Le domande di partecipazione devono essere compilate online entro le ore 14,00 del 17 dicembre 2020 sulla sezione dedicata del sito del Comune di Ruvo di Puglia al seguente link: [url]https://voucherservizicura.ruvodipuglia.buonospesa.eu/ [/url]



Il testo integrale dell’avviso, il disciplinare e la modulistica sono reperibili sul sito del Comune di Ruvo di Puglia al seguente link:

[url]https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=17124 [/url] Luca Basso