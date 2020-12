SABATO 12 DICEMBRE OPEN DAY ONLINE PER SCOPRIRE L'OFFERTA FORMATIVA E LE ATTIVITÀ DEL LICEO BANZI DI LECCE 11/12/2020 Sabato 12 dicembre alle 17, in diretta su Facebook e Youtube, il Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli di Lecce presenta la sua offerta formativa e le sue attività con il primo Open Day Online. A causa delle attuali restrizioni anticovid19, infatti, i consueti incontri di orientamento con aspiranti studenti e studentesse del nuovo anno scolastico e con le loro famiglie si terranno con una innovativa diretta web: una visita virtuale delle aule e dei laboratori coordinata dal giornalista ed ex banzino Pierpaolo Lala, guidata dalla dirigente scolastica Antonella Manca con la partecipazione di alcuni docenti e con il supporto tecnico degli studenti del BanzHack, gruppo che si occupa dell'innovazione e del cambiamento dal basso del Liceo.



Da quasi 50 anni il Liceo Banzi è popolato da studenti e studentesse fortemente protesi verso l’esplorazione di nuovi mondi e linguaggi di ogni tipo. La vocazione multidimensionale del Liceo fa sì che ogni direzione e slancio divengano possibili e concreti. Consegnare a studenti in ingresso una forma di sensibilità estetica e ricca di elementi semantici è elemento di profonda ricchezza all’interno dell’offerta formativa. L’intero e complesso insieme dei percorsi dedicati agli studenti comprende moltissimi altri interventi che mirano all’apprendimento e sviluppo di skills incentrate sia sulla relazione con il sé sia su quella con il mondo circostante. Uno stimolo di tale portata, unito ai percorsi curriculari, comporta il potenziamento a tutto tondo delle loro capacità critiche. Il Liceo - con una popolazione scolastica di oltre 1750 studenti - eccelle nella maggior parte delle competizioni settoriali scientifiche, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Ospita numerose rassegne dedicate all’ambito umanistico: lettura, scrittura, cinema, teatro, musica, danza. Dispone di un ramificato sistema di comunicazione, condivisione e cooperazione tecnologica, in presenza e non in presenza. L'Aula Magna-Anfiteatro ha 250 posti a sedere e ospita ogni anno conferenze, proiezioni, dibattiti, seminari, assemblee, manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, performance musicali. È dotata di apparato per videoconferenza, con un sistema integrato di tecnologie multimediali (console di regia, monitor, telecamere, videoregistratore, antenna satellitare, videoproiettore, computer con lettore DVD). È all’avanguardia nella disponibilità ed uso delle tecnologie, dedicate sia alla didattica e, più in generale, molto utilizzate per comunicare, collaborare e cooperare (modello delle 3C). Può ospitare 250 utenti in videoconferenza in contemporanea e organizzare live streaming per 100.000 persone. Dispone di due laboratori multimediali dotati di postazioni tecnologiche; videoproiettori portatili, smart tv, tablet con penna, dispositivi di sharing; uno spazio d’aula attrezzato (Aula video), dotato di kit tecnologici, con muri liberi e schermi utilizzabili per la facilitazione visuale, smart tv su carrello mobile utilissime per ogni attività partecipativa e co-creativa. Dispone di una palestra, moderna e recentemente ristrutturata, dotata di attrezzature per lo svolgimento di varie discipline sportive che può essere utilizzata per incontri partecipativi di ampia capienza e performance creative ed espressive.



Il Liceo Scientifico Statale Giulietta Banzi Bazoli: è primo nell'edizione 2019 di Eduscopio nella Provincia di Lecce e ai primi posti nella Regione; è impegnato da anni in progetti interculturali rivolti verso forme di internazionalizzazione in collaborazione soprattutto con l'Associazione AFS Intercultura; ha avviato recentemente, con la partnership del Comune di Lecce, della Regione Puglia e di svariati enti nazionali ed internazionali, importanti azioni di contaminazione sul quartiere (svantaggiato) e sul territorio in genere; ha aderito ad una rete planetaria per la facilitazione dell'integrazione degli immigrati e richiedenti asilo fondata su pedagogie non formali e radicali; è attivo alla disseminazione dei valori della costituzione sia in campo nazionale che europeo; è contaminato, a sua volta, da un attivo e folto gruppo di studenti chiamato BanzHack che, in una sorta di ambientazione pedagogica non formale, si adopera nella proposizione del cambiamento del sistema scuola “dal basso” (bottom-up); ha strutturato un innovativo progetto di alternanza scuola-lavoro che prevede una grande interazione con università, enti e aziende presenti sul territorio; ha promosso iniziative di formazione per gli operatori di tutte le scuole del territorio, su aspetti di carattere amministrativo, educativo, didattico e tecnologico (Europa e Costituzione, BES, DSA e Gifted); ha collaborato con le Facoltà di Giurisprudenza, Ingegneria e con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie ambientali di Unisalento; ha organizzato numerosi incontri-dibattito con esponenti di livello nazionale e internazionale del mondo della cultura coinvolgendo tutta la città di Lecce; ha un’intensa e proficua la collaborazione con la Società Dante Alighieri e con le associazioni cittadine, tra cui il FAI (Cortili Aperti e Le Giornate di primavera del FAI); è impegnato nella realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo in cittadinanza globale e digitale, esplorazione del patrimonio artistico-culturale, potenziamento delle competenze di base; conduce attività dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo; sviluppa i temi dell’Europa e Costituzione in collaborazione con l'Associazione Libertà e Giustizia, CIME (Comitato Italiano Movimento Europeo) e Unisalento; da numerosi anni realizza laboratori di cinema, musica e teatro; ha una forte vocazione sportiva e adotta molte azioni miranti a garantire la dual career, aderendo anche alla sperimentazione Studente di alto livello del MIUR.