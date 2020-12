Andria Bike: Massaro vincente e Montrone da podio nel ciclocross a Bisceglie 12/12/2020 Quello appena passato, è stato un ponte dell’Immacolata di grande soddisfazione per l’Andria Bike impegnata nel ciclocross tra Marche e Puglia nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La società andriese, sotto la direzione tecnica di Luigi Tortora e Raffaele Ziri, sta confermando il buon livello di preparazione di questo ultimo periodo per prepararsi al gran finale del Giro d’Italia Ciclocross (due le tappe mancanti a Ferentino nel Lazio e a Sant’Elpidio a Mare nelle Marche) e per tornare ad essere protagonisti in un campionato italiano dove la storica firma alla maglia tricolore fu messa nel gennaio 2018 da Anthony Montrone all’epoca esordiente primo anno. L’occasione si presenterà nuovamente a 200 chilometri di distanza: a Lecce, tra meno di un mese si svolgerà l’evento tricolore sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e organizzato dalla società salentina Kalos.

L’appuntamento del 6 dicembre scorso a Varano di Ancona (Trofeo Co.Bo. Pavoni) è stato contraddistinto dai piazzamenti degli allievi Anthony Montrone (7°), Simone Massaro (16°), Antonio Regano (24°) e Vittorio Capogna (52°).

Il giorno dell’Immacolata (8 dicembre) impegno casalingo nella vicina Bisceglie di scena al Memorial Peppino Preziosa.

E’ stato un ottimo Simone Massaro a conquistare la prima posizione tra gli allievi primo anno con l’obiettivo, da qui in avanti, ad essere ancora più competitivo e tra i meglio piazzati nelle prossime gare per ottenere la miglior griglia di partenza ai tricolori di Lecce nella sua categoria. Molto bene anche Antonio Regano, quinto nella stessa categoria di Massaro.

Anthony Montrone ha battagliato a lungo per la vittoria nella gara allievi secondo anno preceduto al traguardo dal lombardo Mino Marcolli per una trentina di secondi, quinto posto per Vittorio Capogna.