Serie A2 pallavolo maschile - Bcc Castellana Grotte, si torna a casa: arriva Siena 13/12/2020 Quarantanove giorni dopo l’ultima volta, il Pala Grotte di Castellana riapre le sue porte ad una gara ufficiale della Bcc Castellana Grotte. Dal 25 ottobre (sconfitta per 0-3 con Bergamo) alla prossima sfida: in Puglia, per un match della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, arriva la Emma Villas Aubay Siena. Si gioca, come ormai noto a porte chiuse, domenica 13 dicembre 2020 con prima battuta alle ore 18.



In mezzo un periodo delicato: le tante gare rinviate, la vittoria a Brescia al tie break e quella a Reggio Emilia nell’ultimo turno di campionato, ma soprattutto la positività al Covid di ben sei atleti. Emergenza che, di fatto, si è chiusa proprio giovedì quando anche gli ultimi due giocatori positivi sono risultati negativi al tampone. Un mese di allenamenti a ranghi ridotti che si è concluso proprio a metà settimana, quando tutta la squadra e lo staff tecnico si è ritrovato al Pala Grotte.



“È stata una sensazione molto particolare - ha commentato il diesse della Bcc Castellana Grotte, Bruno De Mori - Finalmente abbiamo potuto svolgere un allenamento al completo con tutti gli effettivi. Il riscontro è stato subito ottimo con un allenamento di venerdì molto fruttuoso. È chiaro che il percorso è ancora lungo. La condizione dovrà ancora migliorare. Non sappiamo ancora chi effettivamente potrà essere a disposizione per la gara di domenica”.



Dall’altra parte della rete, domenica ci sarà Siena, un’altra delle formazioni colpite da diverse positività in questo inizio di stagione. Entrambe le squadre hanno raccolto finora 4 punti in 4 partite disputate, entrambe stanno risalendo la strada verso la migliore condizione possibile.

Cinque i precedenti tra le due società, quattro le vittorie dei toscani, un solo successo per i pugliesi (peraltro nella sfida interna giocata a Bari nell’ultimo campionato di Superlega).

Sarà possibile seguire la gara in diretta streaming sul sito www.newmater.it, portale dedicato alle gare di campionato della Bcc Castellana Grotte, e sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A.