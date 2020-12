Ferrovie Appulo Lucane da mercoledì 16 possibili disagi per uno sciopero di 4 ore 14/12/2020 Possibili disagi su treni e autobus delle Ferrovie Appulo Lucane mercoledì 16 dicembre a causa di uno sciopero di 4 ore di tutto il personale Fal, indetto da Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Ugl di Puglia, dalle ore 16.45 alle ore 20.45 per tutto il personale di esercizio e nelle ultime due ore di servizio per il personale degli impianti fissi e degli uffici.



Ai sensi dell’art. 9 della delibera in attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, si rende noto che le motivazioni dello sciopero sono le seguenti: incremento ticket pasto; relazione e piano industriale; organizzazione del lavoro; assetto degli impianti; organici ed organigrammi. Si informa inoltre che la percentuale di adesione registrata dalle sopra citate OO.SS. all’ultimo sciopero è stata di circa il 22.91 %.

Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.



Ulteriori info e orari sul sito www.ferrovieappulolucane.it e sulla pagina Facebook aziendale.