Apulia Distribuzione premiata da Largo Consumo Michele Sgaramella è il Best Retail Manager 2021 14/12/2020 L’azienda barese è tra i leader nel settore della distribuzione in Italia.



Sgaramella: “È un premio inaspettato che condivido con tutta la nostra squadra che quest’anno si è impegnata in modo straordinario per essere sempre vicino ai consumatori”



Ancora un riconoscimento per Apulia Distribuzione. La redazione di Largo Consumo ha conferito il premio di “Best Retail Manager 2021” a Michele Sgaramella, direttore vendite dell’azienda di famiglia, oggi a pieno titolo inserita tra i leader nel settore della distribuzione.

Candidato nella categoria Direzione Commerciale e scelto dal panel dei lettori di Largo Consumo a seguito di un sondaggio, Sgaramella a soli 28 anni ha sbaragliato la concorrenza che vedeva tra i candidati alcuni tra i migliori manager a livello nazionale come Giancarlo Paola (di Unicomm) e Gabriele Villa (di Esselunga). E proprio la vicinanza al territorio e la vivacità commerciale della famiglia Sgaramella, giunta con Michele alla terza generazione di imprenditori, è una delle motivazioni che hanno portato l’azienda di Rutigliano a ottenere questo riconoscimento.



“Questo premio giunge inaspettato – ha commentato Sgaramella subito dopo la premiazione -. Apulia Distribuzione il prossimo anno compirà i suoi primi 20 anni di attività e voglio condividere questo importante riconoscimento con tutto il team commerciale di AD che quest’anno ha dato il massimo e si è impegnato per essere vicino ai consumatori”.



Promossa da tre anni, l’iniziativa ha l'obiettivo, al termine dell’indagine “Migliore Insegna 2021” tesa ad analizzare le esperienze di acquisto dei consumatori, di offrire un particolare riconoscimento ai meriti dei Manager di maggior successo nel settore retail. Promossa da Largo Consumo e Ipsos l’indagine, particolarmente rappresentativa per numero di imprese Retail osservate, popolazione coinvolta e disponibilità di dati, è condotta su un campione demoscopico rappresentativo della popolazione italiana per genere, età e distribuzione geografica. Oltre 5mila i consumatori votanti, più di 27mila le esperienze di acquisto valutate, 22 categorie in gara, 1 vincitore assoluto e 4 premi speciali.



Un successo che arriva al termine di un anno denso di soddisfazioni per Apulia Distribuzione. Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda è stata inserita tra le 10 top aziende italiane nel settore del commercio ricevendo il premio Industria Felix – L’Italia che compete, riconoscimento che esalta le performance gestionali, l’affidabilità finanziaria e la sostenibilità delle aziende, e riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi.



Intanto, in tutti i punti vendita di Apulia Distribuzione sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria (con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market, ipermercati Carrefour, Rossotono e Tuttorisparmio e in Sicilia con Qui Conviene, Ils Discount e MaxiLike) prosegue l’iniziativa di solidarietà “Una stella nel carrello”: con l’acquisto di una stella di Natale al costo di 3,99 euro si sostengono i progetti di ricerca di Fondazione Heal in campo neuro oncologico pediatrico.



L’azienda

Apulia Distribuzione è un Ce.Di., ovvero un Centro di Distribuzione fondato nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella (rispettivamente presidente e direttore acquisti). Michele Sgaramella è il direttore vendite. Nel 2020 la società pugliese ha siglato un accordo con Carrefour Italia ed è presente sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono e MaxiLike (presente solo in Sicilia). Per la distribuzione cash and carry, Apulia è presente in Puglia e Calabria con il marchio Tuttorisparmio.