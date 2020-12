Lecce - Continua lo sciopero dei letturisti dell'Acquedotto Pigliese. 14/12/2020 Lavoratori non soddisfatti della risposta di Gest srl. Pretendono tempi certi sugli stipendi

Letturisti Aqp, continua lo sciopero

Mercoledì convocato un incontro con la presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone

Filctem chiede ad Aqp rispetto dei ruoli e risposte

su internalizzazione e sul progetto dei contatori elettronici



Lecce, 14 dicembre 2020 – I lavoratori addetti alla lettura dei contatori di Acquedotto Pugliese riunitisi in assemblea hanno deciso all’unanimità di continuare lo sciopero iniziato il 9 dicembre. La nota della Gest, società che gestisce in appalto il servizio, con cui s’impegna al pagamento di 4 delle 5 mensilità di buoni pasto arretrare, oltre che tardiva non è esaustiva. I lavoratori vogliono garanzie sui tempi di pagamento della mensilità di novembre e della 13esima, ma soprattutto su sicurezza e ritiro delle lettere di contestazione. Per i dipendenti è fondamentale anche la dotazione del vestiario invernale, senza dimenticare la questione del rimborso chilometrico, non conforme al capitolato speciale di appalto.

“I lavoratori sono stanchi di aziende appaltatrici che non sono in grado di garantire i loro diritti”, dice Franco Giancane, coordinatore regionale dei letturisti Aqp per la Filctem Cgil. “Di fronte alle continue inadempienze di Gest e al silenzio assordante di Aqp, ci siamo rivolti alla presidente del Consiglio regionale chiedendole un incontro, poi convocato per il 16 dicembre. Siamo soddisfatti della disponibilità dimostrata da Loredana Capone, anche perché Aqp ha come unico proprietario la Regione Puglia. La Filctem Cgil rappresenta oltre l’80% dei lavoratori, lavoratori che giorno dopo giorno rinnovano la loro fiducia all’organizzazione pur in presenza di forze di disturbo che tentano invano di spaccare il fronte. Sul punto invitiamo Aqp a stare al suo posto e ad evitare che suoi collaboratori, che ricoprono ruoli delicati in un settore sensibile qual è quello delle gare d’appalto, intervengano con il favore delle tenebre, abusando del proprio ruolo, per provare a intorbidire le acque, insinuandosi e cercando di creare spaccature tra i lavoratori. Aqp richiami tutti al rispetto dei reciproci ruoli e pensi a fornirci le risposte alle domande poste in termini di gestione e di proroga degli appalti, oltre a fornirci i dovuti chiarimenti in merito al progetto Smart Metering AQP sull’installazione dei contatori elettronici. Soprattutto dia risposte serie e definitive in tema d’internalizzazione del servizio che, come abbiamo più volte dimostrato, rappresenterebbe un risparmio per la stessa azienda”.