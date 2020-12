Bari - Giunta regionale. Seduta conclusa. 15/12/2020 Giunta regionale. Seduta conclusa.



La Giunta regionale ha la confermato dell’adesione all’Associazione ERRIN - European Regions Research and Innovation Network con sede in Bruxelles, per l’anno 2020. Conseguentemente, l’Esecutivo ha autorizzato, con lo stesso provvedimento, la spesa di € 2.700,00 a carico del Bilancio Autonomo Regionale.



Ricordiamo che l’Associazione ERRIN (Rete delle Regioni per la Ricerca e l’Innovazione) è il network che supporta le regioni in tema di ricerca e innovazione agevolando la collaborazione e le partnership regionali e lo scambio aperto e rapido delle conoscenze; sostiene i propri membri per la formulazione della politica comunitaria in materia di ricerca e innovazione e per lo sviluppo di progetti di successo a livello comunitario. ERRIN si impegna come partner in numerosi progetti legati a Ricerca e Innovazione per acquisire maggiori conoscenze, finanziarie progetti e aumentare il numero dei membri, mettere in campo workshop nelle regioni, distribuire conoscenze.

“Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere”. Modificata dalla Giunta regionale la D.G.R. n. 635 del 04.04.2019 nella parte in cui prescrive i termini per la conclusione degli interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o spiaggiati sulle aree costiere.

L’Esecutivo ha infatti introdotto la possibilità di rimozione dei rifiuti in prossimità della stagiona balneare 2021, purché non in sostituzione di servizi già compresi nei contratti vigenti relativi al servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, né nei contratti relativi ai servizi di gestione delle aree naturali protette.

La Giunta ha dunque fissato il nuovo termine per l’esecuzione degli interventi inderogabilmente al 30.06.2021, pena la perdita del contributo, indipendentemente dall’entità dell’importo concedibile e dalla presenza nell’area costiera di aree naturali protette.

La trasmissione della documentazione completa- comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio di rimozione dei rifiuti, finalizzata all’ottenimento dell’erogazione del saldo del contributo concesso, come dettagliata nella D.G.R. 635/2019- dovrà essere trasmessa entro il 30.09.2021.



La Giunta regionale, preso atto dello schema di Accordo per l’Innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania, la Regione Lombardia, la Regione Puglia, le società Adiramef S.r.l., Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB e Medinok S.p.A., lo ha approvato delegando alla firma il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.

Con lo stesso provvedimento l’Esecutivo ha approvato il cofinanziamento , in relazione agli investimenti da realizzare sul territorio pugliese,per complessivi euro 9.772,50 (novemilasettecentosettantadue/50), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto realizzato nella Regione Puglia da parte della società Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB. ( come previsto dall’articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, a valere sulle risorse finanziarie non UE provenienti da economie del cofinanziamento Stato/Regione della misura 4.18 del POR 2000-2006, già nella disponibilità del MISE ed a tal fine destinate con D.G.R. n. 1433 del 30.07.2019).



Con questo Accordo, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Campania, la Regione Lombardia e la Regione Puglia si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “SAALUS” promosso dalla società capofila Adiramef S.r.l. e dai soggetti co-proponenti Gematica S.r.l., Metoda S.p.A., Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB e Medinok S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori della Regione Campania, della Regione Lombardia e della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018.

La Giunta regionale ha espresso l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente Indeco Ind S.p.A. con sede legale in Bari (Ba), per un investimento da realizzarsi a Modugno (Ba) “Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)”.

Il progetto, da realizzarsi negli anni 2018-2021, per un importo complessivo ammissibile di €. 5.710.275,59 ,comporta un onere a carico della finanza pubblica di €. 1.932.857,98 con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale di n. + 04 unità lavorative (ULA).

La Giunta regionale ha approvato il documento, denominato: “Protocollo d’Intesa per la Promozione della Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti” tra INAIL – Direzione Regionale per la Puglia e REGIONE PUGLIA, di durata equivalente alla vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, adottato in data 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Finalità del protocollo : la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La Giunta regionale ha approvato l’integrazione, per un importo massimo di € 16.000,00, del finanziamento deciso nel 2018 in favore del progetto a titolarità regionale (di cui all’art. 40, L.R. n. 40/2016 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale”) “Messa in sicurezza e potenziamento del reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di Qandala (Puntland - Somalia)”;

Con la stessa delibera, l’Esecutivo ha approvato l’intervento a titolarità regionale, di cui all’art. 40, L.R. n. 40/2016 “Azioni a sostegno della cooperazione internazionale”, “Centro socio-sanitario Sada Ali- fase 2”.

L’Esecutivo ha quindi approvato il relativo schema di convenzione da stipularsi con l’Associazione Punto di Partenza.

La Giunta regionale ha deciso di proseguire nel percorso di attuazione del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) attraverso l’avvio di una procedura -nell’ambito dell’azione 1.7-Asse I-Por Puglia 2014-2020- per il potenziamento di una Infrastruttura di Ricerca di rilevanza regionale, nell’ambito tecnologico dell’aerospazio, considerato strategico da un punto di vista settoriale e territoriale, e con una forte connotazione di interesse pubblico, attraverso la realizzazione dell’Airport Test Bed ricadente nel territorio di Grottaglie (Taranto).

Per l’operazione Airport Test bed, per lo sviluppo di tecnologie per sistemi di trasporto senza pilota (“unmanned”) l’intervento sarà selezionato sulla base di una fase ricognitiva dei fabbisogni, per rafforzare le esigenze di innovazione del tessuto produttivo regionale, data la sua strategicità, con il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), in quanto attualmente unico ad aver intrapreso progetti di ricerca e sviluppo e iniziative atte a sviluppare e consolidare le competenze del sistema produttivo aerospaziale in Puglia sostenendo, attraverso l’eccellenza scientifica e tecnologica, l’attrattività di investimenti ed il potenziamento del sistema della ricerca pugliese in un contesto nazionale ed internazionale.

La Giunta regionale ha rilasciato, per l’intervento denominato “Progetto Dock-Bi “Sistemazione e messa in esercizio del parcheggio a raso a Costa Morena per la sosta di camion e autovetture in transito da e per la Grecia” proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, - in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto- - l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con prescrizioni.

La Giunta regionale ha approvato le “Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.

L’Esecutivo ha quindi demandato alla istituenda “Consulta Regionale per le Attività Estrattive”, di cui all’art. 26 della legge regionale n.22/2019, la elaborazione di proposte di aggiornamento e integrazione delle “Linee Guida di attuazione della Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.



Approvato dalla Giunta regionale lo schema di Accordo “L.R. 1/2016. Art. 43 Accordo con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi.

L’Esecutivo ha altresì autorizzato autorizzare il dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari all’adozione dei conseguenti provvedimenti di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2020, per l’importo complessivo di €. 300.000,00.

La Giunta regionale ha approvato Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 con Dipartimento per il Progetto di trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’incentivo e l’accelerazione del processo di transizione al digitale mediante supporto ai Comuni pugliesi.