Bitonto (Bari) - GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA OMAGGIO A RAFFAELLO UNA MADONNA DI PIETRO DE SIMONE 15/12/2020 GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA

“GIROLAMO E ROSARIA DEVANNA”

BITONTO (BARI)



DA DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 A DOMENICA 10 GENNAIO 2021



“OMAGGIO A RAFFAELLO: UNA MADONNA DI PIETRO DE SIMONE”



DALLA VETRINA DELLA GALLERIA NAZIONALE



















In occasione del cinquecentenario della scomparsa di Raffaello, la Galleria Nazionale della Puglia presenta al pubblico Madonna con Bambino di Pietro de Simone (Lecce, 1845- 1920). Si tratta di un prezioso dipinto su pergamena ispirato alle opere del sommo artista urbinate, recentemente donato al museo dalla famiglia Devanna. L’opera è un ottimo esempio di come le invenzioni di Raffaello abbiano continuato a ispirare gli artisti anche a secoli di distanza dalla loro prima apparizione nel Cinquecento.



In questo difficile periodo, che vede la chiusura al pubblico dei luoghi della cultura, la Galleria Nazionale intende mantenere vivo il rapporto con la città rendendo visibile il dipinto dall’esterno, attraverso la vetrina su via Rogadeo.





Informazioni per il pubblico

Apertura della vetrina: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 19.30, tranne il mercoledì e la domenica pomeriggio.

Costo: gratuito

Per informazioni sull’opera: https://musei.puglia.beniculturali.it/eventi-musei/presentazione-madonna-con-bambino-de-simone/