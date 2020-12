Immagine: © Egidio Magnani 20 dicembre - A Christmas gift, un concerto di Carmine Padula dedicato agli operatori sanitari e agli ammalati - Foggia 20/12/2020 Un regalo di Natale a sostegno di tutti gli ospedali italiani che in questo anno hanno vissuto momenti di grande sofferenza per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nel prestigioso Teatro Umberto Giordano di Foggia, in collaborazione con il Comune di Foggia, domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18,30 si terrà il concerto A Christmas gift, a cura di Carmine Padula, ventenne pianista e compositore foggiano, vincitore del Premio Rota 2020.

Padula è un indiscusso talento nella composizione di colonne sonore per il cinema: a soli 18 anni esordisce in Rai scrivendo le musiche per la nota serie tv Ognuno è perfetto.

Con Padula si esibirà il Quartetto Educo, composto dai Maestri Oraziantonio Sarcina, Laura Aprile, Eduardo Caiazza e Daniele Miatto, con Matteo Giammario alle postazioni elettroniche.

Il concerto sarà trasmesso in streaming attraverso il profilo Facebook e il canale Youtube del Teatro Umberto Giordano di Foggia.

All’evento prenderà parte la Fondazione Bambino Gesù, a favore della quale sarà promossa una raccolta fondi per la campagna sociale Abbraccia la Ricerca, progetto a sostegno della ricerca scientifica correlata alle possibili conseguenze del Covid-19 su neonati e bambini.

Durante il concerto interverrà il Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù, Dott. Francesco Avallone, che l’Amministrazione Comunale di Foggia ringrazia per il prezioso contributo offerto.

Lieta di sostenere il progetto sarà anche l’Unicef Basilicata, presieduta dalla Dott.ssa Angela Granata, da sempre impegnata a garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Il concerto sarà patrocinato dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale - MIBACT diretto dal Dott. Leandro Ventura, e sostenuto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule.

L’evento musicale è promosso altresì da La Confraternita de’ Musici, rappresentato dal Direttore Artistico M° Cosimo Prontera, particolarmente sensibile alla tutela della salute dei bambini.

Franco Landella, Sindaco della città di Foggia definisce questa iniziativa “un momento importante” che, secondo Anna Paola Giuliani, Assessore alla Cultura del Comune di Foggia, “rappresenta la sincera gratitudine e solidarietà dell’Amministrazione Comunale a tutti gli operatori della sanità, che ci hanno consentito di combattere una delle battaglie più dure e impegnative degli ultimi decenni, all’insegna di bellezza e cultura, innovazione e coraggio”.