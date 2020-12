18 dicembre - "Nel nome del Padre” con la partecipazione di Nancy Brilli, Enrico Lo Verso a Castellaneta (Taranto) 18/12/2020 Castellaneta rende omaggio agli invisibili del Covid con Terrae Nostrae

Venerdì 18 dicembre alle 20:00 a Castellaneta (TA) nella Chiesa dei Santi Francesco e Chiara, nel cuore della provincia tarantina, squarciata dal meraviglioso paesaggio delle “gravine”, si terrà “Nel nome del Padre”, un momento di condivisione comunitaria, solidaristica, spirituale, per ringraziare quelle comunità (a simbolo dell’Italia tutta), quelle figure, quelle categorie e quelle associazioni che si sono fortemente distinte nella lotta al Covid 19.

Enrico Lo Verso, Nancy Brilli e Giovanni Caccamo leggeranno e interpreteranno alcuni passi tratti dai discorsi di Papa Francesco, da poeti ispirati come Alda Merini, Mario Luzi ed Erri De Luca, con la partecipazione del Parroco di Scampia, il prete anticamorra Don Aniello Manganiello e del giovanissimo imprenditore “illuminato” Giuseppe Savino, che ha fatto dell’agricoltura la sua missione di fede. Grazie al sostegno del Comune di Castellaneta si porrà l’accento, in questo sentito momento di interiorità, sul dono della parola, del gesto, della terra. Tutto questo grazie al progetto “Terrae Nostrae” sostenuto e promosso dall’Ufficio Agricoltura del Comune, per coniugare agricoltura e cultura nella zona di Castellaneta e che, quest’anno, ha scelto di ospitare “Nel nome del Padre”.

Alle ore 19, inoltre, nella residenza comunale di Castellaneta sarà conferita la presidenza Onoraria del Magna Grecia Awards al Magistrato Catello Maresca e il Sindaco della Città di Castellaneta e Presidente della Provincia di Taranto, Avv. Giovanni Gugliotti consegnerà una “Menzione Speciale” del Magna Grecia Awards a Sua Eccellenza Demetrio Martino, Prefetto di Taranto. Il progetto “Terrae Nostrae” nato da un’idea dell’ avv. Maria Terrusi, (Delegata all’Agricoltura del Comune di Castellaneta) che lo scorso anno ha avuto un grande successo sia nazionale che locale, vuole infatti raccontare l’operosità di chi ha contribuito durante la pandemia a garantire tutta la filiera agricola per la comune sopravvivenza.

Il Comune di Castellaneta ha scelto di sostenere anche un’iniziativa sociale: ha promosso una raccolta alimentare per la Casa della Misericordia. In un anno difficile come questo, la magia del Natale assume un significato ancora più speciale che raccoglie lo spirito dell’iniziativa messa in campo dal Comune di Castellaneta – Ufficio Agricoltura, Magna Grecia Awards, dal Teatro Pubblico Pugliese e dall’agenzia di comunicazione PromoStudio 360 di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Curia Vescovile di Castellaneta, dando vita a una catena solidale ed emozionale, che racchiude in sé tutti gli elementi tipici della “pugliesità”: il legame indissolubile dei Pugliesi con il proprio territorio e le sue tradizioni. Tali momenti, si vivranno nel rispetto di tutte le misure di contenimento dell’emergenza Covid 19 e dei protocolli alla sola presenza in loco, di uomini e donne, particolarmente attive nel contrasto alla pandemia, in rappresentanza di tutte quelle categorie che ci hanno permesso e ci permettono di vivere la nostra “quotidianità” nel corso dell’intera emergenza. E proprio per permettere la massima condivisone, il tutto sarà trasmesso in streaming su portali e piattaforme ampiamente usufruibili, dando la massima possibilità di partecipazione delle cittadinanze e non solo.